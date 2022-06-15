竹市開放第一類醫療人員施打第4劑　長者接種可獲禮券快篩劑

▲新竹市今日新增1227名確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（15）日新增1,227名確診個案，今（111）年以來累積54,584名確診個案，目前累積居家照護者為9,815人、居家隔離者為2,063人。

衛生局表示，本市體育館施打站（公園路295號）本周一至周五08:00至11:00、14:00至17:00持續提供符合中央規定接種資格民眾輝瑞疫苗施打服務，不限劑次、隨到隨打，請符合接種資格民眾把握機會，踴躍前往接種。

另，為提升醫療工作者保護力，指揮中心已開放第一類醫事人員於第三劑間隔滿5個月後接種第二次追加劑（第4劑），接種疫苗廠牌以莫德納、高端疫苗為主， 請符合接種資格者逕向COVID-19疫苗合約醫療院所預約接種。



市府提醒， 65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任一劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑；如有問題請撥打本市居家照護關懷專線03-5320900，將有24小時專人服務。

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