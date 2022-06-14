先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」　不限冰熱爽喝　

▲OK mart限時2天全新「濃厚系莊園級咖啡買2送2」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

每天上工前來杯咖啡提神，肯定是上班族的生活日常之一。OK mart驚喜宣布祭出「指定咖啡買2送2」優惠，6月16日、6月17日限時2天開跑，先筆記再說。另，7-11今（14）日也有2大飲品同品項第2杯10元喝，全家則推買大杯拿鐵免費送蜂蜜1包，趕緊衝一波。

看準6成咖啡控喜愛快速又平價的超商現煮咖啡，OK mart推出全新「濃厚系莊園級咖啡系列」，選用經典OK CAFE作為基底，再多加入1份Espresso咖啡濃縮，打造更濃郁厚實的咖啡口感，並祭出限時2天「買2送2」優惠，6月16日、6月17日凡購買「大杯濃厚莊園級美式或拿鐵」，即可享同品項買2送2，且不限冰熱，快揪同事一起來喝。

▲全家限時買大杯拿鐵送蜂蜜1包。

另，7-11全門市今（14）日也祭出「CITY CAFE濃萃美式」、「CITY TEA現萃茶四季春青茶」享「同品項第2杯10元（冰熱不限）」優惠；全家則同步推「買Let's Café大杯拿鐵送蜜蜂工坊蜂蜜1包」，無論是經典拿鐵還是單品拿鐵通通直接免費升級。

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