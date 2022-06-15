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「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

▲▼「全家X金家ㄟ」推9款聯名新品。（圖／業者提供）

▲金家ㄟ9款超商聯名新品開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓食風再度來襲！今年初有超商攜手來自韓國、現居台灣的百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」聯手推出3款韓系大飯糰，短短1個月狂賣120萬，意外掀起超高搶購潮，時隔4個月終於迎來第2波聯名，一共有9款全新美食等吃，從韓式經典料理像是韓式牛肉拌飯、春川起司辣炒雞包等，到柚子茶、香蕉牛奶冰沙通通一次滿足，即日起陸續開賣。

▲▼「全家X金家ㄟ」推9款聯名新品。（圖／業者提供）

▲韓式牛肉拌飯肯定要吃。

▲▼「全家X金家ㄟ」推9款聯名新品。（圖／業者提供）

▲韓式牛肉飯卷吃得到醃蘿蔔搭配小黃瓜。

「全家X金家ㄟ」二度聯名開吃了，首推必吃的大飯糰系列有全新「全州風味拌飯」口味，飯糰主體以胡蘿蔔、海苔、芝麻與麻油拌製而成，搭配豬肉、小黃瓜、韓式黃豆芽等內餡，再以韓國直送的海苔包覆，料滿實在又香氣十足，肯定要吃；而這碗超道地「韓式牛肉拌飯」，以韓式辣醬為基底搭配醬燒牛肉、泡菜與黃豆芽等豐富配菜，大份量超滿足，還有吃得到爽脆醃蘿蔔搭配小黃瓜的「韓式牛肉飯卷」，通通不能放過。

▲▼「全家X金家ㄟ」推9款聯名新品。（圖／業者提供）

▲▼加碼吃4款韓式鹹甜包子及2款飲品。

▲▼「全家X金家ㄟ」推9款聯名新品。（圖／業者提供）

這次加碼推出4款韓式鹹甜包子，有「泡菜豬肉包」、「紫薯地瓜包」、「春川起司辣炒雞包」及「紅豆包」，全台限量賣，更把韓國經典飲料變身酷繽沙，分別推出「香蕉牛奶布朗尼酷繽沙」、「柚子金萱茶酷繽沙」2口味選擇，其中，必喝香蕉牛奶款，使用台灣在地香蕉打成冰沙，再加入巧克力脆片、瑞典巧克力醬及巧克力布朗尼，每一口都罪惡爆表，各限量12萬杯，即日起於全門市陸續開賣。

▲▼萊爾富開賣薄多義聯名鮮食新品。（圖／萊爾富提供）

▲「萊爾富X薄多義」再度聯名了。

另，萊爾富近日也再度找來「薄多義Bite 2 Eat」二度聯名打造7款全新鮮食，其中，必吃燉飯系列有「松露野菇燉飯」，選用香氣十足的松露醬結合燉飯，每一口都能吃到濃郁松露香，另一款「法式芥末籽奶醬雞肉燉飯」則是以芥末籽醬搭配彈嫩雞塊，再加上堅果碎粒點綴，打造多層次口感。

麵食類有「檸檬奶油燻鮭麵」，滿滿鮭魚肉搭配微酸檸檬奶油白醬，清爽又開胃，而去年曾推出的「蒜辣野菇雞肉麵」也強勢回歸，還有「青醬烤雞飯捲餅」，是使用調製青醬搭配薄捲餅，大口咬下就能吃到罪惡烤雞肉，以及2款比薩包括「德式香腸油漬蕃茄披薩」及「日式魷魚燒披薩」，把握機會搶嚐鮮。

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