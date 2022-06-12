跟著喝準沒錯！外送最夯「10大手搖飲」出爐　品牌、飲料一次看

▲外送平台公開「最受歡迎10大手搖飲」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣熱就是想喝手搖飲、嗑爆冰淇淋！近日有外送平台公開近期「最受歡迎10大手搖飲」，不僅曝光最熱門品牌排行，就連人氣飲料也同步公開，包括可不可熟成紅茶、珍煮丹、50嵐全上榜，其中又以單茶點餐率最高，跟著喝準沒錯。

▲可不可有4飲品上榜，人氣超高。

Uber Eats盤點近期平台上點餐率最高的「10大手搖飲」，其中，光是可不可就佔據4個名次，並以「熟成紅茶」、「熟成歐蕾」、「胭脂紅茶」、「春芽綠茶」最被喜愛，第2名為「珍煮丹黑糖珍珠鮮奶」，第3名則是「50嵐四季春青茶」，而像是「一沐日油切蕎麥茶」、「鶴茶樓金萱青茶」、「清心福全優多綠茶」、「清心福全烏龍綠茶」則是首次搶入榜，可以觀察出消費者熱愛單茶，消暑又解渴。

▲五桐號近日推推全新「綠茶凍手沖泰奶」、「珍珠手沖泰奶」2款泰奶飲品 。（圖／五桐號提供）

另，Uber Eats也於平台上獨賣2家手搖飲夏季限定新飲品，包括五桐號的「玉堂春茶王」、「泰奶系列」，以及抿茶的「粉芭仙女系」，包括紅心芭樂燕麥綠奶、奶蓋粉芭乳酸冰沙、粉芭翡檸、粉芭多多等選擇，喜歡的手搖控可要把握機會點起來。

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