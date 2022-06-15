喝咖啡更省了！超商「自備飲料杯」現省5元　6400家門市搶先上路

▲超商「自帶環保杯3大優惠」即起搶先登場。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

環保署公告，今年7月1日起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者「自備飲料杯」購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元價差。就有超商提前響應該項新法規，即日起推出「3大自帶飲料杯優惠」，只要攜帶飲料杯購買咖啡飲品即可現省5元。

7-11早於2019年自發性擴大減塑政策，率零售通路之先啟動「不主動提供塑膠吸管」，即日起提前響應環保署7月上路的新法規，皆會提供自備飲料杯至少5元起的價差優惠，並推出最新3大「自帶」優惠。

▲6月22日為世界雨林日，7-11加碼6月21日至23日「自帶杯現省7元」。



7-11表示，即日起至逾6400家門市購買CITY系列飲品，即享「自帶飲料杯現省5元」優惠；適逢6月22日世界雨林日，6月21日至23日連續3天「自帶杯現省7元」；7月1日起，每月1號「自帶杯加碼現省7元」。此外，6月15日至6月28日還有門市當筆加價購優惠，CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵2杯只要99元(原價150元)，自帶飲料杯購買2杯再省10元。

▲麥當勞全門市即日起自備飲料杯現折5元。（圖／麥當勞提供）

麥當勞即日起也正式開放「自備環保杯折5元」優惠，且無論大中小杯通通有，凡消費者於門市櫃檯、得來速點餐時須提前告知店員有自備飲料杯，再經由確認杯子材質、尺寸後無誤後即可進行折抵，而消費者則須提供清洗過（不含杯蓋）的乾淨杯子給門市人員，裝好飲料後再由消費者自行蓋上杯蓋。