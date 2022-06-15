　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商喝得到「綠豆沙」了！加倍綿密濃郁太邪惡　限時嚐鮮價爽喝

▲▼7-11開賣「清水茶香綠豆沙」。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣最新「清水茶香綠豆沙」，夏天一定要喝。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱除了要吃冰之外，飲料也絕對不可少！就有超商攜手台中知名老牌茶攤推出「清水茶香綠豆沙」，綠豆沙喝起來加倍綿密，每一口都充滿濃郁的綠豆香，且即日起還可享嚐鮮價35元，想喝綠豆沙就趕快衝一趟超商。

7-11近期主推的「超人氣名店飲料專區」，陸續與迷客夏、老賴茶棧、鼎王、老虎堂等多家知名品牌合作推出飲品，完美復刻原店話題飲料風味。

▲▼7-11開賣「清水茶香綠豆沙」。（圖／7-11提供）

▲綠豆沙口感加倍綿密。

而這次，7-11特別找來了台中創立25年的知名老牌茶攤推出「清水茶香綠豆沙」，遵循古法使用上等去殼毛綠豆製成，呈現加倍綿密細緻的冰沙口感，神還原店內TOP1人氣手搖飲，且為慶祝新品上市，即日起至7/7止，可享嚐鮮價35元。

▲▼PABLO芒果季開跑。（圖／PABLO提供）

▲PABLO「芒果季」重磅登場。（圖／PABLO提供，下同）

喝飲料之餘也要配個甜點，日本超人氣起司塔專門「PABLO」的「芒果季」重磅登場了，首推經典「芒果派對起司塔」，選用奶油起司和蛋白烘焙的經典原味起司塔作為內餡基底，接著擠上芒果卡士達鮮奶油，再鋪上滿滿新鮮芒果塊，打造酸甜又有起司香的罪惡滋味，還有這顆「迷你芒果西米露起司塔」，是迷你經典原味起司塔結合新鮮芒果丁，再搭配西米露、芒果卡士達鮮奶油的組合，每一口都能吃到酥脆塔皮及酸甜內餡。

▲▼PABLO芒果季開跑。（圖／PABLO提供）

▲芒果派對起司塔塔面全是滿滿芒果塊。

超人氣「mini芒果塔」也同步回歸，將結合芒果的芒果起司餡倒入塔皮中烤至微焦，再撒上芒果乾丁增添香氣，同樣好吃到不行，最後的「芒果起司聖代」則是芒果冰沙淋上煉乳後擠上起司霜淇淋，再灑上滿滿芒果丁，還放了Q彈白玉湯圓，打造多層次口感，即日起於全門市正式登場。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
警盤查女大生「為何穿那麼清涼」！　下場慘曝
小鐘爆「鮪魚錄影遲到2小時」！　睡過頭讓戲劇一姐乾等
BTS休團全哭了！　悲認：感到迷惘厭倦
抗BA.5不靠無敵星星！　醫曝1招「大量減災」
道路淹水「電動車可以衝過去嗎」？　馬斯克解答

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

啤酒控非喝不可！台啤特釀「橙喚NEIPA」打造全新味蕾體驗「4步驟」品味餐酒美學

超商喝得到「綠豆沙」了！加倍綿密濃郁太邪惡　限時嚐鮮價爽喝

陶晶瑩李李仁璀璨中找到愛情真諦　盤旋共舞水晶比翼鳥金高許諾晶生相伴

免衝市場！超商變身水果店　首度開賣「比臉大芒果、13公斤大西瓜」

你用對面膜了嗎？「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」　不限冰熱爽喝　

2款「純喫茶icash2.0」來了！包裝完美縮小超Q　超商限量開賣

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

啤酒控非喝不可！台啤特釀「橙喚NEIPA」打造全新味蕾體驗「4步驟」品味餐酒美學

超商喝得到「綠豆沙」了！加倍綿密濃郁太邪惡　限時嚐鮮價爽喝

陶晶瑩李李仁璀璨中找到愛情真諦　盤旋共舞水晶比翼鳥金高許諾晶生相伴

免衝市場！超商變身水果店　首度開賣「比臉大芒果、13公斤大西瓜」

你用對面膜了嗎？「黑科技面膜」曝光不能說的秘密

先筆記！超商連2天「指定美式、拿鐵買2送2」　不限冰熱爽喝　

2款「純喫茶icash2.0」來了！包裝完美縮小超Q　超商限量開賣

台南芒果即將開賣　哪裡買黃偉哲報您知！

網友更新iOS 16測試版觸發「隱藏款」　iPhone 14 Pro新功能提前爆雷　

勇士阿庫納轟全壘打「拋粉」慶祝　詹皇轉推：我愛這小子

玉兔換掉招牌髮型！ 罕見剪「空氣短瀏海」網驚艷：看不出36歲了

裸男躺西本願寺公園尻槍　曝詭異理由...性愛片遭瘋傳心靈受創

可惡畫面曝光！國中妹補習回家　機車男2度衝撞...還伸腳猛踹

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

補助7／15上路+免三劑令！業者信心增「不擔心國門開就沒人」原因曝

高市賣地全壘打進帳22億　信義每坪70.9萬拿下最熱地段

鳳凰旅行社通過配息每股2元股利　小琉球飯店力拚今年底完工

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

消費熱門新聞

超商限時2天指定美式、拿鐵買2送2

刮鬍刀一組用一年要買趁現在

賣場電動牙刷賣翻！牙醫揭三特點

超商喝得到綠豆沙了！限時嚐鮮價爽喝

美式賣場CP值爆表補給品瘋囤貨！

民調出爐九成網友點頭想買Dyson

夾雙層肉排！最新雙起士霸王堡來了

陶晶瑩、李李仁　璀璨中找到愛情真諦

熊貓「加收平台費」惹民怨掀退訂潮！業者道歉

啤酒控非喝不可！台啤特釀「橙喚NEIPA」打造全新味蕾體驗

頂尖音響品牌首家旗艦店在大稻埕

超商獨家開賣「日本超夯抹茶冰淇淋」

超商獨賣限量2款「純喫茶icash2.0」

「8大速食店」最新優惠懶人包！

更多熱門

相關新聞

超商首賣「比臉大芒果、13公斤西瓜」

超商首賣「比臉大芒果、13公斤西瓜」

免去菜市場！就有超商首度開賣高品質新鮮水果，本月主打正值產季的「夏日3大水果天王」，像是來自花蓮的13公斤大西瓜、鳳梨界新寵台農16號鳳梨以及比臉還大的芒果等，另外還有販售小規格切片水果，愛文芒果切片、甘草芭樂或雙色奇異果切片通通都有，衝一趟超商就能買齊。

最新GODIVA雪糕來了！超商獨家開賣

最新GODIVA雪糕來了！超商獨家開賣

超商獨賣限量2款「純喫茶icash2.0」

超商獨賣限量2款「純喫茶icash2.0」

超商獨家開賣「薄多義7款聯名美食」

超商獨家開賣「薄多義7款聯名美食」

超商獨家開賣「日本超夯抹茶冰淇淋」

超商獨家開賣「日本超夯抹茶冰淇淋」

關鍵字：

超商新品超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面