超商喝得到「綠豆沙」了！加倍綿密濃郁太邪惡　限時嚐鮮價爽喝

▲7-11開賣最新「清水茶香綠豆沙」，夏天一定要喝。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱除了要吃冰之外，飲料也絕對不可少！就有超商攜手台中知名老牌茶攤推出「清水茶香綠豆沙」，綠豆沙喝起來加倍綿密，每一口都充滿濃郁的綠豆香，且即日起還可享嚐鮮價35元，想喝綠豆沙就趕快衝一趟超商。

7-11近期主推的「超人氣名店飲料專區」，陸續與迷客夏、老賴茶棧、鼎王、老虎堂等多家知名品牌合作推出飲品，完美復刻原店話題飲料風味。

▲綠豆沙口感加倍綿密。



而這次，7-11特別找來了台中創立25年的知名老牌茶攤推出「清水茶香綠豆沙」，遵循古法使用上等去殼毛綠豆製成，呈現加倍綿密細緻的冰沙口感，神還原店內TOP1人氣手搖飲，且為慶祝新品上市，即日起至7/7止，可享嚐鮮價35元。

▲PABLO「芒果季」重磅登場。（圖／PABLO提供，下同）

喝飲料之餘也要配個甜點，日本超人氣起司塔專門「PABLO」的「芒果季」重磅登場了，首推經典「芒果派對起司塔」，選用奶油起司和蛋白烘焙的經典原味起司塔作為內餡基底，接著擠上芒果卡士達鮮奶油，再鋪上滿滿新鮮芒果塊，打造酸甜又有起司香的罪惡滋味，還有這顆「迷你芒果西米露起司塔」，是迷你經典原味起司塔結合新鮮芒果丁，再搭配西米露、芒果卡士達鮮奶油的組合，每一口都能吃到酥脆塔皮及酸甜內餡。

▲芒果派對起司塔塔面全是滿滿芒果塊。

超人氣「mini芒果塔」也同步回歸，將結合芒果的芒果起司餡倒入塔皮中烤至微焦，再撒上芒果乾丁增添香氣，同樣好吃到不行，最後的「芒果起司聖代」則是芒果冰沙淋上煉乳後擠上起司霜淇淋，再灑上滿滿芒果丁，還放了Q彈白玉湯圓，打造多層次口感，即日起於全門市正式登場。