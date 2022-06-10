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只有5天！超商咖啡飲品「第2杯只要10元」　爽喝美式、四季春青茶

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出「雨神同行」限時2大咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

整周雨下不停，為了療癒大家的心情，就有超商祭出限時「2大咖啡飲品」優惠，民眾最愛喝的濃萃美式以及四季春青茶「同品項第2杯只要10元」，活動只有5天，趕快把握機會開喝。

7-11門市推出最新「雨神同行」限時加碼優惠，即日起至6/14止，CITY CAFE濃萃美式與CITY TEA現萃茶四季春青茶「同品項第2杯10元」（冰熱不限）。

▲▼雨神同行CITY第二杯10元。（圖／7-11提供）

▲CITY CAFE濃萃美式、CITY TEA現萃茶四季春青茶「同品項第2杯10元」。

至於OPEN POINT APP行動隨時取，則有「國際麻吉日」優惠，即日起至6/12止，7大咖啡飲品可享買5送2，品項如下，兌換期限至今年9/30止，同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶與精品咖啡限指定門市兌領，贈品不得轉贈。

1.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡買5杯送2杯CITY TEA完熟蘋果冰茶，優惠價400元
2. CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買5杯送2杯CITY TEA冰燕麥奶茶，優惠價375元
3. CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)買5杯送2杯CITY TEA四季春青茶(冰/熱)，優惠價250元 
4. CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵買5杯送2杯CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡，優惠價325元 
5. CITY CAFE特大杯拿鐵(冰/熱)買5杯送2杯CITY PRIMA精品美式(冰/熱)，優惠價350元 
6. CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)買5杯送2杯CITY CAFE濃萃拿鐵(冰/熱)，優惠價300元 
7. CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)買5杯送2杯CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶，優惠價450元

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）

星巴克則是將在6／13、6／14共2天上班日，推出「星光好友分享」優惠，只要消費者在優惠當天下午4點至晚上8點到店內購買飲料，選擇2杯容量、風味、冰熱一致的飲品，其中1杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，部分門市與車道服務不提供此優惠。

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