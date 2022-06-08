超商限定！77折爽吃「哈根達斯這3款新品」　西瓜草莓脆皮雪糕超欠吃

▲萊爾富推出限時「哈根達斯3款新品」嚐鮮價。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

近日不斷下雨，不如就吃冰轉換心情！就有超商開賣「哈根達斯3款新品」，即日起可享7.7折嚐鮮價89元，其中一定要吃超甜蜜又消暑的西瓜草莓冰淇淋脆皮雪糕，一入口就是滿滿的甜蜜滋味，另外還有零食下殺5折起優惠，趕快把握機會買。

萊爾富門市推出最新「哈根達斯指定冰品優惠」，即日起至6/28止，品項包含哈根達斯西瓜草莓冰淇淋迷你杯、哈根達斯櫻桃黑莓冰淇淋、哈根達斯西瓜草莓脆皮雪糕共3款新品，每件原價115元，現在下殺7.7折只要89元。

▲可樂果指定口味也可享買1送1。



除了哈根達斯冰品優惠之外，萊爾富門市於活動期間還有精選上百款零食、餅乾下殺5折起優惠，如可樂果指定款口味享買1送1，趕快把握優惠買起來放。

▲全家最新聯名「蜜蜜開心果霜淇淋 」來了。（圖／全家提供，下同）

全家則是找來日本人氣生吐司「嵜本 SAKImoto Bakery」合作，聯手打造全新「蜜蜜開心果霜淇淋」，特意選用日本直送的開心果果醬製成霜淇淋，入口就能吃到堅果香，且這可是首次出現的口味，肯定要搶吃。

更加碼推出綜合胖滾滾霜淇淋，選用蟬聯國際食品奧斯卡獎的「Monde Selection」金獎的比利時巧克力作搭配，打造開心果巧克力口味，每一口都超罪惡，即日起正式登場。

▲加碼吃綜合「開心果+巧克力」胖胖霜淇淋。