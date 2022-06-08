國際麻吉日小確幸！超商「7大咖啡飲品」買5送2　限時5天開喝

▲迎接國際友誼日，7-11推出7大咖啡飲品買5送2優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今（8）日是國際友誼日National Best-friend Day，就有超商祭出「7大咖啡飲品買5送2」優惠，品項包含買5杯西西里檸檬氣泡咖啡就送2杯完熟蘋果冰茶、買5杯特大杯拿鐵就送2杯精品美式等，愛喝什麼自己挑，活動只有5天，趕快把握機會喝一波。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「國際麻吉日」優惠，即日起至6/12止，7大咖啡飲品可享買5送2，品項如下，兌換期限至今年9/30止，同品項、同規格及同價位可冰熱互換，現萃茶與精品咖啡限指定門市兌領，贈品不得轉贈。

1.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡買5杯送2杯CITY TEA完熟蘋果冰茶，優惠價400元

2. CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買5杯送2杯CITY TEA冰燕麥奶茶，優惠價375元

3. CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)買5杯送2杯CITY TEA四季春青茶(冰/熱)，優惠價250元

4. CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵買5杯送2杯CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡，優惠價325元

5. CITY CAFE特大杯拿鐵(冰/熱)買5杯送2杯CITY PRIMA精品美式(冰/熱)，優惠價350元

6. CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)買5杯送2杯CITY CAFE濃萃拿鐵(冰/熱)，優惠價300元

7. CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)買5杯送2杯CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶，優惠價450元

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）

星巴克則是將在6／13、6／14共2天上班日，推出「星光好友分享」優惠，只要消費者在優惠當天下午4點至晚上8點到店內購買飲料，選擇2杯容量、風味、冰熱一致的飲品，其中1杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，部分門市與車道服務不提供此優惠。