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快訊／進口商慘了！富樂劣質快篩「沒C線」　高雄市府將求償

▲▼富樂快篩試劑出包，「品管線C線」出不來。（圖／記者吳奕靖攝）

▲富樂快篩試劑出包，「品管線C線」出不來。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺／高雄報導

富樂快篩試劑近期屢傳使用後無法顯示C線(品管線)，調查局追查，發現進口商大鑫公司竟涉以對岸廠商代工的次級品混充出貨，不法獲利恐高達1億元。高市府11日起先是針對「COV2025056」此批號開放換貨，不過今日再追加，即便批號不同也可換貨，相關試劑回收後，將依法向廠商求償。

高雄市衛生局10日接獲中市府通知，美國進口品牌「Flowflex富樂」快篩試劑品管線「C線」出不來，緊急公布11日起開放市民換貨。

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▲▼富樂快篩試劑「C線出不來」，高市府下令回收定進行換貨。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼富樂快篩試劑「C線出不來」，高市府回收定進行換貨，並向廠商求償。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼富樂快篩試劑「C線出不來」，高市府下令回收定進行換貨。（圖／記者吳奕靖攝）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，快篩試劑審核許可都是向中央部會提出申請，獲得許可後，會在網站上公告有EUA資格，高市府看到公告後，依據政府採購法進行限制性招標。據了解，各地方政府、中央所屬單位都有採購，高雄市政府在五月中旬決標、試劑在五月下旬分批到貨。

針對「COV2025056」問題快篩，潘炤穎表示，感謝台中市府知會此情況，高市府也在6月10日主動於記者會上說明，並宣布全面回收換貨，同時也立即向中央主管機關通報，依據市府發現，此批號試劑是否有不良或摻偽的可能性，因此移送地檢署舉發偵辦。

潘炤穎說，本案回收抽驗，確認了「COV2025056」此批號試劑的確有部分有問題，但其他批號是否也有同樣狀況，市府初步測試，效能上是正常，因此目前有關該試劑回收，還是以「COV2025056」為主。若市民手中有相關試劑，即便不是「COV2025056」，只要有疑慮，市府也會提供退換貨，一樣是到38個衛生所或區公所車來速申請，相關物件回收後，市府會向廠商依法求償。

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