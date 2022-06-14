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快訊／富樂快篩「陸製充美貨」！不法獲利破億　執行長羈押禁見

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供，下同）

記者蔡文淵、莊智勝／新竹報導

富樂Flowflex快篩試劑近期屢傳使用後無法顯示C線(品管線)，調查局追查，發現進口商大鑫公司竟涉以對岸廠商代工的次級品混充出貨，不法獲利恐高達1億元，昨(13日)報請新竹地檢署進行搜索，並約談公司負責人、執行長等5人到案。經漏夜偵訊，今(14日)晨負責人朱壽暉100萬元交保、黃南競之李姓助理10萬元交保，而執行長黃南競遭聲請羈押禁見獲准。

大鑫資訊股份有限公司是向衛福部食藥署申請，輸入美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，這款試劑已獲美國食品藥物監督管理局FDA緊急授權（EUA），食藥署今年（2022年）5月10日核准專案輸入，隨後大鑫即以該款快篩得標政府10多件採購標案，不到一個月就進口237萬劑。

不過，調查局台北市調查處、新竹縣調查站分別接獲線報，指不少人使用這款富樂產品做快篩，不但無法呈現T線（測試線），甚至連基本的C線（品管線）也無法浮現，懷疑其中有弊端。經蒐證發現，大鑫公司涉嫌以次級貨冒充食藥署核准規格，先運到香港再空運輸台，包裝上不實標示原產國為「USA（即美國）」。

台北市調查處與新竹縣調查站共同報請新竹地檢署指揮，昨發動搜索約談，查扣庫存試劑超過45萬支，並約談公司負責人、執行長到案，全案朝涉犯《醫療器材管理法》、《刑法》妨害農工商、詐欺等罪嫌偵辦；經漏夜偵訊後，今晨5時許完成複訊，負責人朱壽暉100萬元交保、黃南競之李姓助理10萬元交保；而執行長黃南競遭聲押，稍早新竹地院認為黃涉嫌重大，有串證、反覆實施之虞，裁准羈押禁見。

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

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