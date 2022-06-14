四叉貓正職到底是什麼？本人鬆口曝真相　秀出半年進帳

▲四叉貓。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

記者邱晟軒／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇最近接連炮打北市府公務員上班使用PTT，引起外界熱烈討論。對此，就有鄉民好奇究竟四叉貓的正職工作是什麼？四叉貓今（14日）中午也回應了，「我很久沒正職了啦」，並且大方秀出開公司半年進帳。

有一名網友今天在批踢踢八卦板發文表示，前八卦版女神四叉貓，記得他以前開過飲料店，還有拍過同志衛教海報，之後就常常看到他跑到政治人物的場子去數椅子，全台四處跑的樣子，「他是轉行做業務了嗎？不然怎麼可以四處跑？」

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▲四叉貓日前和蔡壁如一起吃飯。（圖／翻攝四叉貓劉宇臉書）

針對網友的疑問，「四叉貓」劉宇大方回文透漏，「我很久沒正職了啦，2018年時辭職去沖繩談戀愛，分手後回台當了國民黨、時代力量、民眾黨的網路講師，去年底因為與一名開公司的柯粉互嗆，對方說開公司社會地位比較高，我不想輸就花了一星期也申請一家公司回嗆，可惜公司開了半年進帳0元，「嗚嗚嗚～感覺快倒閉惹QQ。」

對於「四叉貓」的回應，不少鄉民不以為意留言，「三年沒工作，靠老家租金可以cover台北生活？」、「所以你沒回答金流怎麼來的啊」、「PTT名聲就是給你弄臭的」、「為了錢出賣人格的沒資格發文」、「你公司的水電房租不用錢？」