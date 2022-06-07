LovError發文遭疑北市府網軍　人評會懲處出爐

記者皮心瑀／台北報導

網友「LoveError」被PTT創站人杜奕瑾指涉嫌造謠，更被抓到IP位置顯示竟在台北市政府，經過調查，證明該帳號為為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工，7日懲處結果出爐，網紅「四叉貓」在臉書上先行公布，林姓員工被記過兩次，年度考績丙等，無年終獎金。

「LovError」日前在網路發文，妻子與3名小孩發高燒住院，卻被醫生說是輕症，痛批中央未超前部署，杜奕瑾抓包有疑點，且被網友發現IP在台北市政府，質疑與其他帳號有關聯，北市府調查後發現「LovError」為財團法人台北市會展產業發展基金會林姓員工。

對此，北市會展基金會指出，該員於上班時間利用公務電腦網路設備進行私人言論，已經違反本會工作規範，將依照人員獎懲標準，其言行「足以損害機關聲譽或他人聲譽」，視情節輕重予以申戒或記過。本會將召開人評會記過懲處，亦併入年終考績考核。

北市會展基金會表示，此案為同仁個人家庭成員在疫情之下的親身遭遇，而非惡意中傷造謠，純屬個人抒發不滿情緒之發言，而非報載所述為市府豢養網軍，純為個人所為，本會針對其於上班時間發表私人言論作為，實屬不當，亦檢討業務督導不周之責並依規定懲處。