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上班玩PTT被四叉貓抓包　北市府科長林育生認錯「自請處分」

▲四叉貓接台劇業配！　點開「整片肉色裸上身」網笑瘋：片名要改了。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲網紅「四叉貓」抓包北市府公務員上班時間上PTT發文，晚間科長林育生道歉。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

文／中央社

網紅「四叉貓」今天發文指稱台北市交通局運輸資訊科長林育生等人在上班時玩批踢踢實業坊（PTT）。林育生晚間表示，他認錯、自請處分，但沒有集團式帶風向行為。

「四叉貓」發文指稱，台北市觀傳局觀光發展科員宋承恩、交通局運輸資訊科長林育生等人在上班時間使用PTT。對此，台北市政府證實無誤，但屬於個人行為，將送獎懲委員會討論是否不當及相關懲處。

林育生晚間在PTT發文表示，他從公元1997年就開始使用PTT，的確會在上班時上PTT，違反相關規定，這點他認錯，也會自請處分，但他自覺沒有集團式帶風向行為，且沒有接受到任何人的指令，至於算不算網軍就交給大家公評。

林育生隨後再度發文補充，他對於曾罵「四叉貓」、社民黨籍台北市議員苗博雅等行為致上歉意，希望他們大人有大量，不要跟他一般計較。對此，「四叉貓」在臉書發文表示，接受林育生的道歉，所以「挖北市府公務員摸魚系列文」先到此為止。

▲▼上班玩PTT被四叉貓抓包　北市府科長林育生認錯「自請處分」。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

▲北市府科長林育生發文道歉，「希望你們大人有大量，不要跟我一般計較」。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

民進黨議員王閔生日前在議會市政總質詢上指出，PTT帳號LoveError發表多篇文章，身分與內容被網友抓包不合理後還稱是幻想文，IP位置在北市府。

會後，資訊局清查後，確認為台北市會展產業發展基金會林姓員工發文，林員宣稱文章內容為親身經歷、不是造謠。

台北市長柯文哲團隊前網路行銷總監吳靜怡昨天也在臉書（Facebook）發文公布11組IP且聲稱均為北市府的，並質疑共用IP可能是有組織網軍行為。

網紅「四叉貓」劉宇今天在臉書發文，質疑有北市府員工上班玩PTT發文介紹市政，同時還有許多攻擊民進黨的推文內容。

另外，民進黨基隆市議員張之豪表示，他於2010年在北市府服務時，PTT是有鎖權限而無法登入。

對此，台北市政府資訊局資通安全中心主任謝嘉興晚間告訴中央社記者，尊重各界言論看法，但若有任何對北市府員工濫用相關資源發文的非法事證，可直接提供具體事證檢舉，有調查依據就會啟動相關作為，將交檢警依法調查，經查若違反北市府規定屬實者，絕對會進行議處，但希望各界不要「網路辦案」。

謝嘉興表示，針對吳靜怡所公布的「北市府11組IP」，經查實為8組IP及3個網段，前者分別為「117.56.185.20、117.56.185.21、117.56.178.82、117.56.178.80、117.56.51.37、101.9.131.184、101.9.131.125、101.9.99.124」，後者為「117.56、117.56.178、117.56.185」。

他指出，其中僅有前4組IP為北市府所用，府內任何員工要登入任何網站都需經此聯網媒介使用。目前初步調查了解，並無看到在PTT上有所謂北市府網軍跡象及違法事證。

至於其它4組IP及3個網段，謝嘉興說，均非北市府所使用（為其他單位所用），是否有涉及不法行為，須向主管機關政府網際服務網（GSN）申請調查，且基於資安防護考量，也僅限IP使用者自行申請，他人或其他機關無法代為申請調查。

▼四叉貓接受道歉，「我保證天亮之前不會再發文」。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

▲▼上班玩PTT被四叉貓抓包　北市府科長林育生認錯「自請處分」。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

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