網紅四叉貓爆「新北封PTT」　侯友宜：我尊重業務單位

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

網紅四叉貓在臉書貼文指出，「悲報，新北市政府的網路封PTT惹」，引發網友討論。對此，新北市長侯友宜今（14）日僅簡短回應，「我尊重業務單位」。

網紅四叉貓日前指出，三重地政事務所公務員在上班時間使用PTT帳號評論時事，還指出中和區染疫死亡的2歲男童恩恩父親是「塔綠班」，引發爭議，該員因此依規定移送考紀委員會處理。

侯友宜今日出席活動時，媒體詢問此事，並問是否公務員上網要有所限制？他僅表示「我尊重業務單位」。

