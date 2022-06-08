北市「網軍案」報告出爐！苗博雅一翻內容傻眼：這調查了什麼？

▲台北市政府市政大樓。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市政府網軍議題持續延燒，北市議員抓出12筆帳號，曾經透過市府IP在PTT發文，而台北市資訊局長呂新科也允諾在8日將報告交給台北市議會。資訊局8日公布PTT發文事件調查說明，提及12筆帳號為何者使用，但僅是對應到相關局處員工身份，尚有2筆未查出身份。對此，議員苗博雅表示，報告內容絕大部分都是公開已知資訊，實質上只是輿情彙整，「到底調查了什麼？」

苗博雅表示，關於「北市府所屬人員上班時間，上網匿名做政治攻擊」一事，今天下午議會召開大會，當時自己詢問調查報告在哪裡？在場官員無法回答。大會審畢今日議案後即散會。直到17:30左右，拿到市府的《PTT發文事件調查說明》。經審閱內容，發現絕大部分都是「公開已知資訊」。

苗博雅介紹，調查報告共計8頁A4。其中3頁是彙整網友追查內容，另外4頁彙整市府已發佈的新聞稿，最後半頁貼法規。會展基金會6月2日新聞稿說「本案為同仁個人親身遭遇，非惡意造謠中傷」。但在6月6日已經證實是說謊。但這篇說謊新聞稿，竟也成為「調查報告」引述的內容。

苗博雅批評，沒有未知的新資訊，甚至還留著錯誤的資訊。與其說是「調查報告」，實質上只是輿情彙整，「到底調查了什麼？公信力足夠嗎？能解答社會大眾的疑惑嗎？」

對於網軍爭議，苗博雅解釋，公務員「上班時間上網」不是問題。問題在：

一、打混：上班時間做與公務無關之事

二、打手：上班時間「匿名」發表政治言論，做「政治攻擊」

三、寄生：領公家薪資，做黨工的工作

苗博雅解釋，公務員當然可以上網，可以發表意見。但不可以在上班時間做匿名政治打手。例如，機車路權團體對交通政策有意見，或網紅cheap公開對交通局提出政策質疑，交通局大可以透過見面開會溝通，或公開記者會、新聞稿、受訪回應，直球對決。但交通局科長林育生，卻選擇在上班時間，以匿名方式，批評機車路權團體，帶風向攻擊cheap。

苗博雅痛批，這不只是失格，更讓人憂慮，「公開場合握手，網路匿名下毒手」是不是北市府面對問題的習慣？這麼多公務員上班時間慣性在特定論壇做匿名政治攻擊，真的只是巧合？有沒有組織性？有沒有命令？光明正大，直球對決，是從事公共服務，最基本該有的品德。議員問政，都是公開透明、有名有姓，為自己的問政言論負全責。

苗博雅表示，市府公務員要為政策辯護，都可以透過機關記者會、新聞稿、質詢答覆等方式，讓市民公評，「領納稅人薪水的官員，不敢為政策辯論，慣性在上班時間，為市長拉票，匿名在網路上做政治攻擊，不只攻擊議員，甚至攻擊百姓。這難道不用徹查嗎？」