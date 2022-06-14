「入境3+4」明實施！北市公布指引　旅館可只訂3天、3類人不適用

▲桃機入境大廳，旅客進行登記、消毒、採檢等入境作業。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

中央疫情指揮中心宣布，自6月15日起，居家檢疫政策放寬為「3＋4」，所有入境旅客只要完成3天居檢，即可進行4天自主防疫。對此，北市政府補充公布居家檢疫指引，在符合防疫規範下可於自家進行居家檢疫及自主防疫，可訂3天防疫旅館，後4天返家自主防疫。

根據北市府規劃，入境抵台旅客採「3＋4」政策自6 月 15 日凌晨0點起實施，以航班表定抵臺時間為準。適用對象不限本國籍或外國籍，也不限商務客；但包括移工、漁工及學生等3類人排除。

觀傳局解釋，考量移工、漁工及學生採共同生活模式，群聚感染風險較高，自主防疫期間不得工作、到校上課，仍需7天內全程入住防疫旅館不得外出。

觀傳局指出，北市政府現有防疫旅館共145家，房間數超過9000間，量能居全國之冠。北市府表示自中央公布政策以來，已接獲大量防疫旅館及民眾來電詢問檢疫規範，這2天積極與中央各單位了解執行細節，直到今天為止，部分細節仍無具體執行方式。

為讓防疫旅館及入境旅客安心，北市府14日率先公布「台北市政府因應中央流行疫情指揮中心居家檢疫政策調整（3+4）防疫旅館FAQ」，以安民心。



觀光傳播局劉奕霆局長表示，中央公告政策以「同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則」，引發地方政府、業者及民眾的疑慮，是否造成後4天自主防疫期間可以出外上班，卻不能返家的矛盾情況，這對地方政府及業者的管理來說，也十分不切實際。



北市補充說明，民眾家裡若符一人一戶規定，可於自家進行居家檢疫及自主防疫，或訂3天防疫旅館，後4天返家自主防疫。另若遭民眾檢舉家裡不符規定，則由民政單位進行查核；又民眾後4天選擇入住防疫旅館，必要時可持2日內快篩陰性證明外出，並無時間或次數限制，原則不得在外過夜。