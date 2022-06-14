陸委會：台灣海峽是國際水域　不是對岸軍事擴張與海事擴權的海域

▲海軍沱江艦、塔江艦。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸外交部發言人汪文斌13日表示，台灣海峽不是國際水域，中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權。對此，陸委會14日回應，台灣海峽是國際水域，是維繫兩岸及區域和平穩定的海峽，不是中共對台武力施壓、地區軍事擴張與海事擴權的海域。

陸委會表示，中華民國是主權國家，在所屬島嶼及其海空域享有主權、既有權利及管轄權；兩岸互不隸屬是事實、台灣更非中華人民共和國一部分，「中共片面對台灣及台灣海峽宣稱之主張，企圖將『台灣內國化、海峽內海化』，完全違反國際法及台海事實現狀；這是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措，我方及國際社會不予承認、絕不接受。」

▼海軍左營驅逐艦。（圖／記者李毓康攝）



陸委會指出，長期以來，台灣海峽是維繫兩岸及區域和平穩定的海峽，不是中共對台武力施壓、地區軍事擴張與海事擴權的海域，「我政府認為，台灣海峽是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域均適用國際法『公海自由』原則；我國向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，我方理解並支持美國等自由航行任務對促進區域和平穩定的助益。」

陸委會強調，國際及區域事務並非由北京當局專斷決定，「正告對岸認清現實，切勿一再挑戰國際秩序、不斷威脅台灣安全及製造圖謀侵犯的藉口；我政府將堅決反對，更將落實安全防衛與執法，堅定捍衛國家主權與台海和平。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

