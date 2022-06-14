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台東首座大型兒童遊戲場域　正式動土開工

▲全縣首座大型兒童遊戲場域開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全縣首座大型兒童遊戲場域開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣內首座大型兒童遊戲場域將登場，14日舉辦縣立兒童運動公園動土開工典禮。縣長饒慶鈴表示，希望把舊站特區最核心的區域留給國家未來主人翁，因此縣府串連縣立體育場及台東大學台東校區周邊，融入在地特色興建兒童運動公園，為了興建一座專為台東兒童量身打造的特色遊戲場，縣府採用參與式設計，透過工作坊讓設計者第一線聆聽觀察孩子，從孩子的視角了解問題與需求，也培養兒童公民參與意識。現場饒慶鈴也宣布再加碼356萬元工程預算，總計達4,556萬元，預計明年上半年完工；另外，東海運動公園的溜滑梯和攀爬網於6月6日複驗通過，目前已開放民眾使用。

饒慶鈴表示，此工程為統包案，採用分段設計分段施工，現階段將針對基地進行基礎工程施工。體育場既有的遊樂設施為套裝遊具，對於當地兒童健全的成長環境並未提供一處足夠良好的活動場所，所以這次興建計畫採用參與式設計，透過舉辦工作坊，讓設計者第一線聆聽觀察孩子，從孩子的視角，發現他們面對的問題與需求，嘗試提供幫助與解決的方法，也培養兒童公民參與之意識，期待能有更多民眾投入公眾事務。

建設處說明，專屬兒童的運動公園應該讓孩子們一同參與，聆聽孩子們真正的需求，在這獨一無二的設計過程，加入兒童天馬行空的創意，經由專業設計轉化為台東款的遊戲場，為體育場周邊帶來更多活力，成為適合兒童能好好玩、好好長大的兒童運動公園，並將歷史遺跡透過場域設計傳達，也讓在地民眾產生共鳴，讓外地民眾亦能了解在地文化特色，期望能打造一處為臺東兒童量身打造的特色遊戲場。

台東縣立兒童運動公園工程原計畫經費為4,200萬元，縣長饒慶鈴再加碼356萬元，一併整建體育場既有的兒童遊戲場，面積約0.58公頃，經交通部鐵路局、國立台東大學及台東市公所同意土地使用，由縣府興建兒童運動公園，並與社團法人台灣還我特色公園行動聯盟共同參與推展計畫，採納更多元的意見。公園位於台東縣立體育場、台東大學台東校區及台東舊鐵道路廊交集之閒置空地，面積約0.58公頃，範圍內有過去作為台東舊站所留下的鐵軌，歷史的痕跡不僅連結了此地過去乘載著台東往返各地的記憶，也同時連結了現今的居民、旅人、學生、兒童等的活動場域，有別於其他縣市之鐵道歷史，極具獨特性及故事性，預計明年完工啟用。

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