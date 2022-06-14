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台東長青學苑2.0線上報名開跑　專屬書包帽子陪你上學

▲111年度台東縣長青學苑2.0線上報名開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲111年度台東縣長青學苑2.0線上報名開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府14日舉辦「111年長青學苑2.0開跑儀式」。縣長饒慶鈴表示，去年因疫情取消，今年縣府在做好防疫的情況下復課，此次也開放增加網路報名方式(http://www.ttaged.org)，即日起至6月30日止，民眾可自行網路報名或於上班時間攜帶身分證及小黃卡至社會處一樓，由友善志工協助完成註冊與報名，期盼讓長輩的社會參與更加活絡；今年縣府更準備一份大禮包致贈給錄取的學員，有設計專屬長青學苑的書包與帽子，讓長者們開心上學去！

饒慶鈴指出，往年長青學苑課程報名第1天，現場報名總見到大排長龍的人潮，今年縣府為避免長輩奔波勞累，建立網路報名系統，凡年滿55歲設籍台東縣的民眾，皆可申請註冊成為永久會員，在開放期間報名有興趣的課程，不讓長輩再人擠人、甚至花費半天時間等候，不限地點與時間，只要動動手指就可以完成報名。

▲111年度台東縣長青學苑2.0線上報名開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲111年度台東縣長青學苑2.0線上報名開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴提到，3年多來縣府積極推動老人相關福利政策，例如將體適能及樂齡懷舊課程擴及社區、舉辦長青歌唱大賽等，致力關懷長輩身心靈的照顧及服務，而開辦長青學苑則希望藉由不同背景、專長及年齡層的講師，讓長輩在課堂裡快樂學習，今年更貼心設計台東長青學苑專屬書包及帽子，希望長者能像回到童年時光一樣，每天吸收新知識、結交新朋友，相互結伴無止盡的討論與學習，擁有好奇心與探究的精神，讓高齡生活更綻放光彩。

社會處長陳淑蘭表示，為促進長者社會參與與健康老化，目前社福相關單位受服務民眾及工作人員疫苗接種率達9成以上，已有條件持續運作，盼望長者能夠擁有健康生活且善用社福相關措施。今年度開設課程總共30門，每門課程上課時數為30小時，共分語言學習、健康養生、舞蹈運動、音樂素養及手工藝等5大類；課程防疫依照中央指示辦理，長者也必須完成至少2劑疫苗接種才能報名上課，歡迎有興趣的長者一同參與、一起健康生活。

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