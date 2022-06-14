劉櫂豪爭取卑南鄉後湖地區自來水設施　總經費1700萬9月動工

▲劉櫂豪爭取卑南鄉後湖地區自來水設施總經費1700萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣卑南鄉29户居民無法申請自來水，經卑南鄉張許文獻反應立委劉櫂豪後，特辦會勘並且邀集相關單位協調用地取得，終完成前置作業順利提報水利署正式核定補助總經費1700萬元，分2年計畫辦理，最快9月即能完成發包動工，明年7月底完工，以改善居民民生用水。

劉櫂豪指出，卑南鄉後湖地區民眾反應苦無自來水設施，向自來水公司提出申請，而水公司初步概算設計，需埋設延管長度2278公尺，增設2座配水池及2座加壓站，由於施做範圍屬於國有地，為簡化行政作業流程，許文獻鄉長允諾由鄉公所辦理撥用計畫後，再由自來水公司向水利署提報延管工程計畫，今年6月終完成全數前置作業，水利署正式核定「台東縣卑南鄉賓朗村10鄰後湖延管工程」納入「無自來水地區供水改善計畫第4期」111-112年度，總經費1700萬元。由於用地取得及前置作業期程延後，110年10月劉櫂豪立委及許文獻鄉長也再次召開說明會向居民說明辦理的過程，並積極督促相關單位加速辦理。

劉櫂豪說明，為加速本計畫行政作業，自來水公司已於6月13日發函用戶惠請配合辦理申請用水設備工程，同時於5月17日已完成土建、延管、機電工程預算書編制，規劃於7月底完成發包，作業順利9月即可正式動工，112年7月底完工，期能儘速改善後湖地區的居民飲用水，提升生活品質。