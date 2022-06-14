傳英蘇鎖定羅致政參選新北市長　民進黨：疫情穩定最重要

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

年底縣市長選舉時程逼近，外傳民進黨將推出立委羅致政參選新北市長，民進黨發言人林靜儀14日回應，很高興黨內有非常多優秀的黨公職，中央黨部都會進行徵詢及評估，不過對於民眾來講，現在最重要的事情，還是讓防疫動作穩定。

媒體報導，年底九合一選舉時程逼近，民進黨布局北台灣縣市長持續有進展，其中六都人口第一的新北市，在英系、蘇系2大系統取得默契下，由英系立委羅致政出線獲提名的機率大增。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，身兼民進黨發言人的黨團副幹事長林靜儀表示，民進黨中央黨部已經回應過非常多次，幾乎每天都會再被詢問到，對於地方縣市首長、某些還沒有提名完成的議員候選人，「黨中央都有進程」。

林靜儀也說，很高興黨內有非常多優秀的黨公職同志，這些人在未來都有可能參選，民進黨中央黨部都會進行徵詢及評估。

林靜儀強調，現在對於民眾來講最重要的事情，還是讓防疫動作穩定，相信有很多縣市也在準備疫情之後的經濟復甦，尤其是俄烏戰爭帶來的倉儲、運輸成本壓力等，這些政府都應該積極面對。

林靜儀說明，在縣市首長的提名時程上，支持者會有些緊張、焦慮，但是也會有期待，現在對於民進黨中央黨部、立法院黨團來說，比較重要的事情還是把相關議題顧好，「黨中央有提名的時程跟評估，我們尊重黨中央接下來的評估」。