解放軍稱台海非國際水域　美專家憂中國更加挑釁

美國阿拉巴馬州男子海根斯（Winchester Hagans）過去一年來，因為時常在已故的未婚妻墓前擺放整箱的鮮花紀念，竟然被法官以「亂丟垃圾」罪刑判罰款300美元（約新台幣8911元）、緩刑30天。據了解，他無緣的準岳父從未認可兩人的關係，更不喜歡海根斯送的鮮花，而準岳父就是舉報人。