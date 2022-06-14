全球2000枚核彈處「高度戰備」　中國維持350枚...總量降至12705枚

▲核彈爆炸後產生的放射性物質會造成人類持久性傷害。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）昨（13）日發表年度報告，全球核彈頭數量降至12705枚，較2021年的13080枚減少375枚。其中，約有9440枚在軍事庫存備用，約有3732枚部署在導彈和飛機上，還有約2000枚處於高度戰備狀態，大部分由俄羅斯或美國部署。

▲瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所公布2021年全球核彈數量報告。（圖／翻攝SIPRI官網）

報告指出，目前全球擁有核彈的國家為美國、俄羅斯、英國、法國、印度、巴基斯坦、以色列及北韓。數量最多的是俄羅斯的5977枚，其次依序為美國的5428枚、中國350枚、法國290枚、英國225枚、巴基斯坦165枚、印度160枚、以色列90枚及北韓的20枚。

相較於2021年的核彈數量，俄羅斯減少278枚，美國減少122枚，印度增加4枚，北韓則是首度列出20枚的具體數量，其餘國家均相同。其中，中國持有的核彈數量在SIPRI數據中與2021年公布的數據相同，但由於新式發射器於該年投入使用，可供使用及庫存的數量或產生未知的變化。

報告提到，俄羅斯和美國的核彈頭庫存總量持續下降，主因在兩國撤換拆除退役的核彈頭，不過，兩國可用軍事庫存中的彈頭數量保持相對穩定。

SIPRI大規模殺傷性武器項目主任表示，持有核武器的國家都在增加或升級核武庫，大多數國家都在強化核言論以及核武器在其軍事戰略中的作用，「這是一個非常令人擔憂的趨勢。」

北韓則是繼續將其軍事核計劃作為其國家安全戰略的核心要素。雖然朝鮮在2021年沒有進行核試或遠程彈道導彈試驗，但SIPRI預估，北韓現在已經組裝了多達20枚彈頭，並擁有足夠的裂變材料，總共可容納45至55枚核彈頭。

