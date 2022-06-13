唐山3天8起實名舉報「黑社會全現形」　警「雷霆風暴」24小時收件

▲河北唐山燒烤店惡男暴力傷女事件引起輿論撻伐。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸河北唐山10日發生燒烤店9男毆女打成重傷的社會案件，事件爆發後，當地民眾在3天內出現8起實名舉報當地「黑社會」份子作惡情況，引起輿論和社會高度重視，甚至將矛頭指向當地警方的「消極」作為。對此，唐山警方決定自昨（12）日起，展開「雷霆風暴」專項整治行動，24小時收件，鼓勵民眾舉報。

▲唐山打人事件後，民眾紛紛站出來舉報當地黑社會惡行。（圖／翻攝上游新聞，下同）

《上游新聞》報導，唐山燒烤店打人事件曝光後，陸續有人在網上實名舉報與唐山有關的涉黑線索及其他犯罪線索，3天內已出現8份實名舉報，其中，「酒吧關狗龍拘禁」、「蛋糕店被砸」、「珠寶店詐財」等事件已被警方立案，其餘案件仍待警方回應。

據了解，12日出現的5起實名舉報分別為，64歲老奶奶佐淑環稱，自家商店在2013年4月遭強行撬鎖，店內物品被扔到大馬路上，暴力份子非法拘禁、限制人身自由導致其至今無家可歸，至今求助無門。

唐山市路北區星際酒吧一名員工實名舉報酒吧老闆，2022年5月29日凌晨4點左右，酒吧店長楊某衝進員工工作室，無故毆打4名員工，搶奪手機並進行摔打，威脅報警也沒有用，還會讓他們「出不了唐山」，事件發生後，老闆朱某斌恐嚇威脅被打員工簽下諒解書，且有錄音為證。

唐山村民武風元實名舉報，原村支書韓某某霸佔生豬市場，不讓任何商販進入他村生豬市場，一經發現就砸車打人。武風元因價格太低不願將豬賣給他，一天被打兩次，2020年10月底，武風元到石家莊掃黑辦公室舉報，被韓某某帶領5人毆打，韓某某還揚言，「再告狀連屍體都找不到。」

浙江女商人汪建媚實名舉報，她在2020年4月起於唐山投資辦廠期間，遭當地楊氏父子惡意挑釁、故意搗亂，毆打其員工致左胸骨骨折，報警數次都不了了之，對方還揚言，「在唐山我就是天，隨時可以把人趕出唐山。」

唐山遷安市建設村村民王炳忠實名舉報，2007年，該村在拆遷過程中，因商鋪未按拆遷協議履行產生分歧，直到現在未能交房，2009年王炳忠到法院提告，開發商雇傭30多人持兇器將商鋪拆毀，2012年12月17日指示多人持鋼管將其四肢打斷，隔日又將其家用的汽車燒毀，至今尚未進行徹查。

對於黑社會問題在唐山形成一股地下勢力的疑雲，唐山警方也宣布，在全市展開夏季社會治安「雷霆風暴」專項整治行動。舉報內容分為6大項目，包括打架滋事侮辱婦女、賣淫賭博販毒、詐騙、包庇縱容犯罪及影響民眾安全感的各類犯罪行為等。