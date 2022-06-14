唐山打人登上國際　CNN：中國仍是「厭女普遍存在」的高父權社會

記者林彥臣／綜合報導

震驚全中國的唐山多男圍毆1女事件，現在也登上國際媒體，CNN就以《女性被殘忍襲擊的影片，在中國引發公憤》、《這可能發生在任何人身上 男人踩女人頭的影片震撼中國》為題報導這起事件，並且引用批評者言論認為，中國還是一個「厭女普遍存在」的高父權社會。

根據CNN報導指出，這則影片在中國像是野火一樣傳開，許多人感到震驚的是，一個女人僅僅因為拒絕男人的性騷擾而遭到如此殘酷的毆打。

CNN指出，這次襲擊還引發了關於中國「暴力侵害婦女行為」和性別不平等的爭論，批評者認為，儘管年輕女性對性別問題的意識越來越強，但中國仍然是一個高度父權制的社會，「厭女症普遍存在」。

▲CNN指出，唐山打人事件，證明中國厭女普遍存在 。（圖／翻攝抖音）



CNN引述一則在社群上廣為流傳的文章「唐山烤肉店發生的事情不是單一的社會事件，而是系統性性別暴力的一部分、我們仍然生活在一個支持、鼓勵和驅使男性參與性別歧視的環境中」。

「當然，我們應該採取法律行動懲罰個別襲擊者和肇事者。但如果不解決系統性的性別壓迫，不改變促進大男子主義和鼓勵暴力的社會規範，我們只會在下一次事件中繼續憤怒」。

現居紐約的中國著名女權主義者呂頻表示，中國政府將唐山襲擊事件從性別的角度分離出來，淡化未能解決社會性別不平等和暴力問題的責任。

▲中國女權主義者認為，運動式的打擊這起事件的主嫌，並不會解決性別暴力問題。（圖／翻攝抖音）



她說，「當我們談論系統性問題時，責任應該在政府，但現在，政府正在利用其打擊（有組織犯罪）來支撐其合法性，這種運動式的打擊不會解決性別問題暴力」。

CNN指出，唐山襲擊事件發生後，社交媒體用戶轉發了官方媒體對 2020 年發生的類似事件的報導。在浙江省東部，一名 25 歲的女子在一家餐館被一群男子毆打，直到昏倒。

拒絕男人的性騷擾導致她住院 15 天，而騷擾男子被拘留 10 ～ 13天。

CNN訪問一名成都上班族塔塔（Tata）表示，中國女性長期以來在性別暴力中遭受受害者羞辱，但在唐山被毆打的女孩是「完美」受害者。她們沒有單獨外出，也沒有衣著暴露，唐山女遭襲事件表明，性別暴力可能發生在任何人身上。

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