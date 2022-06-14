　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

唐山打人登上國際　CNN：中國仍是「厭女普遍存在」的高父權社會

記者林彥臣／綜合報導

震驚全中國的唐山多男圍毆1女事件，現在也登上國際媒體，CNN就以《女性被殘忍襲擊的影片，在中國引發公憤》、《這可能發生在任何人身上　男人踩女人頭的影片震撼中國》為題報導這起事件，並且引用批評者言論認為，中國還是一個「厭女普遍存在」的高父權社會。

根據CNN報導指出，這則影片在中國像是野火一樣傳開，許多人感到震驚的是，一個女人僅僅因為拒絕男人的性騷擾而遭到如此殘酷的毆打。

CNN指出，這次襲擊還引發了關於中國「暴力侵害婦女行為」和性別不平等的爭論，批評者認為，儘管年輕女性對性別問題的意識越來越強，但中國仍然是一個高度父權制的社會，「厭女症普遍存在」。

▲▼ 唐山惡男毆打女性事件 。（圖／翻攝抖音）

▲CNN指出，唐山打人事件，證明中國厭女普遍存在 。（圖／翻攝抖音）

CNN引述一則在社群上廣為流傳的文章「唐山烤肉店發生的事情不是單一的社會事件，而是系統性性別暴力的一部分、我們仍然生活在一個支持、鼓勵和驅使男性參與性別歧視的環境中」。

「當然，我們應該採取法律行動懲罰個別襲擊者和肇事者。但如果不解決系統性的性別壓迫，不改變促進大男子主義和鼓勵暴力的社會規範，我們只會在下一次事件中繼續憤怒」。

現居紐約的中國著名女權主義者呂頻表示，中國政府將唐山襲擊事件從性別的角度分離出來，淡化未能解決社會性別不平等和暴力問題的責任。

▲▼ 唐山惡男毆打女性事件 。（圖／翻攝抖音）

▲中國女權主義者認為，運動式的打擊這起事件的主嫌，並不會解決性別暴力問題。（圖／翻攝抖音）

她說，「當我們談論系統性問題時，責任應該在政府，但現在，政府正在利用其打擊（有組織犯罪）來支撐其合法性，這種運動式的打擊不會解決性別問題暴力」。

CNN指出，唐山襲擊事件發生後，社交媒體用戶轉發了官方媒體對 2020 年發生的類似事件的報導。在浙江省東部，一名 25 歲的女子在一家餐館被一群男子毆打，直到昏倒。

拒絕男人的性騷擾導致她住院 15 天，而騷擾男子被拘留 10 ～ 13天。

CNN訪問一名成都上班族塔塔（Tata）表示，中國女性長期以來在性別暴力中遭受受害者羞辱，但在唐山被毆打的女孩是「完美」受害者。她們沒有單獨外出，也沒有衣著暴露，唐山女遭襲事件表明，性別暴力可能發生在任何人身上。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
邵雨薇突公開婚紗照　「簡單4字」網狂刷：恭喜吳慷仁
確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命！醫驚：已出現毛玻璃肺炎變化
日本自衛隊官員主辦「120人雜交趴」　多人裸體交纏
富樂劣質快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

唐山打人登上國際　CNN：中國仍是「厭女普遍存在」的高父權社會

媽上廁所驚覺「女兒在拍AV」！她瞞1年多慘被抓包　結局竟反轉

俄法院要求刪「侵略烏克蘭」訊息　維基不服：人們有權知道真相

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官了　失寵關鍵原因曝光

尹錫悅夫人為動物權發聲　主張消除食用「狗肉文化」

美股早盤持續重挫　道瓊指數「跌破800點大關」

流亡前總理「戴克辛么女」挾社群人氣　返泰國進軍政壇

快訊／美股開盤「道瓊大跌600點」　跌幅高達1.9%

日本自衛隊官員主辦「120人雜交趴」　警方破門多人裸體交纏

南韓樂透219億頭獎「50注中獎」！破當地紀錄　網疑：50人被雷擊？

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

張伯維酒駕洗警車贖罪　認真清潔喊：已戒酒1年

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

機車騎士危險右轉！　女乘客抓不住後仰慘摔

KEY照鏡子狂被珉豪唸：我的美貌會變！　91Line互相囉嗦…東雲「我都32歲了」

唐山打人登上國際　CNN：中國仍是「厭女普遍存在」的高父權社會

媽上廁所驚覺「女兒在拍AV」！她瞞1年多慘被抓包　結局竟反轉

俄法院要求刪「侵略烏克蘭」訊息　維基不服：人們有權知道真相

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官了　失寵關鍵原因曝光

尹錫悅夫人為動物權發聲　主張消除食用「狗肉文化」

美股早盤持續重挫　道瓊指數「跌破800點大關」

流亡前總理「戴克辛么女」挾社群人氣　返泰國進軍政壇

快訊／美股開盤「道瓊大跌600點」　跌幅高達1.9%

日本自衛隊官員主辦「120人雜交趴」　警方破門多人裸體交纏

南韓樂透219億頭獎「50注中獎」！破當地紀錄　網疑：50人被雷擊？

唐山打人登上國際　CNN：中國仍是「厭女普遍存在」的高父權社會

媽上廁所驚覺「女兒在拍AV」！她瞞1年多慘被抓包　結局竟反轉

虛擬貨幣屠殺！比特幣6.9萬跌到2.5萬美元　價格跌回2020年12月

韓國歐爸穿胸罩3天　崩潰：盼我的女兒不需承受這種痛

俄法院要求刪「侵略烏克蘭」訊息　維基不服：人們有權知道真相

FIBA挑亞洲盃30大球星　中華男籃阿提諾、林庭謙入選

南韓鬧乾旱…PSY濕身秀1場狂撒300噸水！《出走日記》李伊公開酸爆

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官了　失寵關鍵原因曝光

雙胞胎陰影？Joeman想幫她加香菜秒收手：怕又有來賓哭出來

柯瑞生活規律帶來好表現　柯爾：像極了費德勒

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

「這類人」最能抵禦BA.5　以色列研究曝光

美股早盤持續重挫　道瓊「跌破800點大關」

日自衛隊官員主辦120人雜交趴　多人裸體交纏

寄生上流！男導遊掏空95歲富婆8.7億財產

Google工程師爆AI有知覺像7、8歲小孩

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

即／美股開盤「道瓊大跌600點」

俄羅斯「最美檢察長」被普丁拔官

南韓樂透50注中頭獎破紀錄！網掀陰謀論

流亡前總理戴克辛么女挾社群人氣　返泰國進軍政壇

尹錫悅夫人為動物權發聲 主張消除食用狗肉文化

亞培配方奶遭汙染　至少9童死亡

BA.5傳染力高、恐重複感染　疫苗效力曝

更多熱門

相關新聞

美股早盤持續重挫　道瓊「跌破800點大關」

美股早盤持續重挫　道瓊「跌破800點大關」

美股13日開盤道瓊工業平均指數先跌600點，1小時後持續重挫，不但跌破800點大關，甚至一度跌至890點，最大跌幅達到2.8%，納斯達克綜合指數也下跌 4.5%、標準普爾 500 指數下跌 3.8%。

即／美股開盤「道瓊大跌600點」

即／美股開盤「道瓊大跌600點」

亞培配方奶遭汙染　至少9童死亡

亞培配方奶遭汙染　至少9童死亡

美BA.4、BA.5擴散！佔新增確診數13％

美BA.4、BA.5擴散！佔新增確診數13％

唐山懲惡整治治安！推雷霆風暴行動鼓勵全民檢舉

唐山懲惡整治治安！推雷霆風暴行動鼓勵全民檢舉

關鍵字：

唐山打人唐山CNN北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

KTV超噁包廂畫面曝光！服務生開門崩潰：喝酒變畜牲

19歲女徵友「有汽車再來」！網看照片心疼了

她那邊狂感染：無性經驗！醫一問「廁所衛生紙放哪」秒懂

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

馬尾妹不吹酒測　先生控警：拉人摔下樓

1個月只啪1次…她崩潰：男友一碰到我就睡著

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

葛斯齊戳破王心凌私下真面目！「拍戲遇1件事痛哭」

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

「這類人」最能抵禦BA.5　以色列研究曝光

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面