唐山懲惡整治治安！推「雷霆風暴」行動鼓勵全民檢舉　含6類內容

▲唐山打人事件後，民眾紛紛站出來舉報當地黑社會惡行。（圖／翻攝上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省唐山市路北區某燒烤店發生尋釁滋事、暴力毆打他人惡劣事件後，當地連續就掃黑除惡工作做出部署。據《澎湃新聞》報導，唐山市夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動領導小組辦公室13日中午發佈了《唐山市夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動舉報方式公告》。

專項行動舉報內容有6項，包含打架鬥毆、尋釁滋事、故意傷害、侮辱婦女等違法犯罪行為；敲詐勒索、欺行霸市、強攬工程、強迫交易等違法犯罪行為；聚眾賭博、組織容留賣淫、吸毒販毒、「兩搶一盜」、網路犯罪、交通肇事等違法犯罪行為；養老詐騙和電信網路詐騙行為；對違法犯罪進行包庇縱容，失職失責的違紀違法行為；其他嚴重影響群眾安全感、滿意度的各類違法犯罪行為。

從6月12日起，唐山市集中開展夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動。根據唐山市委市政府相關部門要求，科學組織力量，選調精兵強將投入到夏季社會治安整治「雷霆風暴」專項行動中。要廣泛發動群眾，緊緊依靠群眾，充分聽取各方意見，在專項行動中加快堵漏洞、補短板、強弱項，切實解決群眾反映的突出問題，依法維護群眾合法權益。要創新工作機制，提高工作實效，實行指揮部運行機制，公布全市各接待地點及電話，全天候接受群眾的來電來信，接待來訪，落實「一人一方案」，落實安全風險期管理，確保舉報群眾人身安全，對於涉黑涉惡犯罪案件，要除惡務盡、徹查嚴懲。要落實好「人頭對人頭」工作機制，確保專項行動深入有效開展。

10日凌晨2時40分左右，唐山市路北區一家燒烤店發生一起多名男子群毆女性事件。該事件引起輿論持續關注，不少網友對打人者的囂張態度和兇狠手段感到震驚。在大陸公安部、河北省公安廳統一部署和河北、江蘇警方合作下，9名涉案人員於11日被全部抓獲歸案。根據河北省公安廳指定管轄，該案已由廊坊市公安局廣陽分局偵查辦理。

6月11日下午，唐山市委召開常委會（擴大）會議，聽取了關於全面深入紮實開展掃黑除惡「回頭看」工作情況的匯報。會議指出，持續深入紮實推進常態化掃黑除惡鬥爭，對黑惡犯罪要嫉惡如仇，除惡務盡。堅持一案三查，深挖徹查，依法嚴懲，絕不姑息。要發揚鬥爭精神，以紮紮實實的工作為全市人民安居樂業創造安寧、祥和的幸福家園。

當天晚上，唐山市長、市疫情防控工作總指揮部總指揮田國良主持召開全市疫情防控工作總指揮部會議暨重點工作調度會議，分析研判當前形勢，安排部署下步工作。會議強調，針對燒烤店惡意傷人事件，要從嚴從快依法嚴懲，深入開展掃黑除惡「回頭看」專項行動，保持依法嚴厲打擊高壓態勢，持續深化社會治安綜合治理，還傷者公道、還市民安寧、還社會穩定。