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慶祝警察節　黃偉哲表揚全國模範警察

▲台南市警察局慶祝警察節大會，由市長黃偉哲頒發模範警察、警察獎章及績優員工等3種代表性獎項，包含警政監鄭安章等40人受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警察局慶祝警察節大會，由市長黃偉哲頒發模範警察、警察獎章及績優員工等3種代表性獎項，包含警政監鄭安章等40人受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局為慶祝2022年警察節，13日下午2時在舉行慶祝大會，由市長黃偉哲頒發模範警察、警察獎章及績優員工等3種代表性獎項，包含警政監鄭安章等40人受獎。

黃偉哲市長代表台南市185萬市民向台南市全體警察人員以及在背後默默付出的警察寶眷們，表達最誠摯的敬意與肯定！同時也對因防疫關係無法獲邀到場之全體民防、義警、義交、志工及巡守大隊人員們，為協助維護台南市治安及交通秩序，終年無怨無悔的付出，表達由衷的感佩與謝意，也展現市長對治安、交通工作的重視及決心▲台南市警察局慶祝警察節大會，由市長黃偉哲頒發模範警察、警察獎章及績優員工等3種代表性獎項，包含警政監鄭安章等40人受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長在會中表示，維護良好的治安、提供便捷的交通，這樣的工作「沒有最好，只有更好」，讓民眾生活更有保障，讓台南成為安居樂業的城市。在刑案方面，台南市去年全般刑案、暴力犯罪及槍擊案件發生數持續下降，與民眾息息相關之竊盜案破獲數及破獲率均提升，全般刑案破獲率達99.3％，表現亮眼。其中為掃蕩詐欺集團，市府跨局處整合經發局、勞工局及教育局等機關，加強各金融機構行員或超商店員宣導，協助警方成為阻詐天使，台南市去年2021年攔阻詐騙案件數達1633件，金額達新台幣4億2千餘萬元，攔阻金額六都最多，警民合作阻詐成效為六都最佳。全體市民對於警察人員維護台南市治安穩定所做的努力，給予高度肯定。

▲台南市警察局慶祝警察節大會，由市長黃偉哲頒發模範警察、警察獎章及績優員工等3種代表性獎項，包含警政監鄭安章等40人受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

防疫工作是台南市政府當前工作重點，警察人員是市府防疫團隊重要成員之一，警察除原有維護治安及交通任務外，也為保護市民健康而共同努力，黃偉哲市長非常關心警察人員及協勤民力的健康，承諾會全力支持防疫物資及醫療照護，並請警察局方仰寧局長保障警察人員執勤及家屬健康。

本年度獲選全國模範警察為善化分局偵查佐蕭銘鴻，機關模範警察警政監鄭安章、刑事警察大隊偵查佐王期典、佳里分局小隊長蔡武璋及永康分局偵查佐蕭傑云等4人：另外獲選警察獎章代表新化分局分局長蘇政敏等4人及該局績優員警新營分局太子宮派出所警員連子華等32人，由市長黃偉哲頒獎。另外台南市議會為慰勉偵破刑案有功人員，特別由秘書長汪啟瑞頒發慰問金，激勵警察人員工作士氣，由本局方局長代表受頒。

▲台南市警察局慶祝警察節大會，由市長黃偉哲頒發模範警察、警察獎章及績優員工等3種代表性獎項，包含警政監鄭安章等40人受獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在會中，特別撥放5分鐘的短片，以咱們在地的警察故事為主題，將這一年來台南市警察的辛苦了付出，對於治安的守護、交通的維持以及積極的為民服務，以查緝販毒集團的攻堅畫面、在金融機構防制詐騙的影像、不分晝夜護農、交通疏導、防疫勤務、巡邏中英勇救人的服務事蹟，都在在地凸顯，每天24小時，對於台南市民的服務從不間斷。影片中特別以民眾的視角，從參加鹽水蜂炮活動的外國友人、廟宇的主委、公園晨運的民眾、菜市場攤商老闆等人的的口中，紛紛道出了對於警察的感謝與祝福。尤其市長黃偉哲，也在影片中親自代表市民朋友對於警察人員堅守崗位，表達最誠摯的感謝。

黃偉哲市長提出3點期勉警察人員：第1點「持續加強各項犯罪偵查及預防作為，以有效淨化治安」。第2點「交通精準執法，降低交通事故，確保用路人安全」。第3點「堅守崗位，展現防疫成效」。期請所有警察人員做好治安、交通及為民服務工作，用優異的施政成果回應市民需求及期許，全力為台南市民建構一個「安居樂業、幸福宜居」的城市。

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