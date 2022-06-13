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亞培配方奶遭汙染「至少9童死亡」FDA無法確認感染源　最新文件曝

▲▼ 亞培（Abbott）密西根州斯特吉斯廠（Sturgis）生產的嬰兒配方奶粉疑遭污染。（圖／路透）

▲亞培（Abbott）密西根州斯特吉斯廠（Sturgis）生產的嬰兒配方奶粉疑遭污染，停工5個月接受調查，導致全美嬰兒奶粉大缺貨。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

根據最新釋出文件，2021年初以來，美國多達9名幼童在飲用亞培（Abbott）密西根州斯特吉斯廠（Sturgis）生產的嬰兒配方奶粉後，不幸去世，此死亡數比上次公布的更多。食品藥品監督管理局（FDA）目前尚無法確認任何一起案件的感染源，但正在持續調查中。

FDA先前公布，這間工廠生產的配方奶粉遭受污染，因為含有阪崎腸桿菌（Cronobacter Sakazakii）而造成2童死亡、2童生病。該機構10日透露，去年12月至今年3月，他們一共收到128起消費者投訴案，其中就包括10日新公布的7起亞培奶粉死亡病例。

FDA目前無法確認9起病例的感染源，但死亡病例的基因測序結果發現，這些菌株與今年春天在亞培斯特吉斯廠檢驗出的不同。另一些病例所剩餘的配方奶粉太少，已經不足以接受檢測。

▲▼奶瓶,嬰兒,餵奶,親子,喝奶,幼兒。（圖／翻攝自pixabay）

▲美國嬰孩深陷食安危機，至少9名孩童在飲用安培配方奶後死亡。（示意圖／翻攝自pixabay）

《華盛頓郵報》報導，此消息曝光後，民眾進一步質疑亞培營運工廠的能力，該品牌在美國配方奶粉市占率極高，但之前就因為污染疑慮關閉5個月，導致全美嬰兒配方奶大缺貨。此外，FDA的監管能力也備受考驗。

不過，亞培10日發表聲明指出，其商品與報導提及的死亡案件沒有因果關係，「在銷售前，亞培產品都有接受微生物檢測，沒有任何販售給消費者的亞培配方奶粉被驗出阪崎腸桿菌或沙門氏菌陽性。」他們堅稱，斯特吉斯廠關閉受檢期間，所有被扣押的產品，也都沒有驗出以上2種病菌。

美國食品安全專家、食安資訊網站eFoodAlert作者恩提絲（Phyllis Entis）首先揭露這些病例，她受訪時直言，「FDA內部似乎沒有感覺到迫切感，試圖解決一間生產設施日益惡化的情況。在很多情況下，這是一個脆弱族群的唯一營養來源。」

律師蓋斯勒（Sam Geisler）替20幾個受害家庭辯護，他認為，幼童生病死亡的報導，就是亞培工廠存在系統性問題的證據，「隨著事態發展，人們會越來越清楚地意識到，嬰孩只是監管機構及公司的最後考量。」

 

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