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他在未婚妻墓前放花　被判「亂丟垃圾」罰9000元、緩刑30天

▲▼癡情男在未婚妻墓前放鮮花，竟然被判有罪。（圖／翻攝@KAMRLocal4News）

▲海根斯會在訂做的箱子外頭，貼上兩人的甜蜜合照。（圖／翻攝@KAMRLocal4News）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州男子海根斯（Winchester Hagans）過去一年來，因為時常在已故的未婚妻墓前擺放整箱的鮮花紀念，竟然被法官以「亂丟垃圾」罪刑判罰款300美元（約新台幣8911元）、緩刑30天。據了解，他無緣的準岳父從未認可兩人的關係，更不喜歡海根斯送的鮮花，而準岳父就是舉報人。

綜合外電報導，海根斯已故未婚妻漢娜（Hannah Ford）的父親向奧本市（Auburn）警方舉報他亂丟垃圾，導致海根斯在上周四（9日）被判處有罪，罰款並緩刑30天。

漢娜2021年1月在與海根斯訂婚一個月後遭逢意外身亡，此後海根斯就常會訂做花盆箱，在外側貼上兩人的親密合照，因為他知道漢娜喜歡鮮花，不喜歡花束，才特別以此紀念她，把整箱鮮花擺在未婚妻的墓前。漢娜的父親福特（Tom Ford）從未認可海根斯和漢娜的關係，因此對海根斯「愛的紀念」幾乎是見一次丟一次。

▲▼癡情男在未婚妻墓前放鮮花，竟然被判有罪。（圖／翻攝@KAMRLocal4News）

▲海根斯思念已故未婚妻漢娜。（圖／翻攝@KAMRLocal4News）

根據阿拉巴馬州的法律，民眾在特定情況下可以向法院申請逮捕令。福特根據法律採取行動後，表示從去年5月開始，已有總共10箱鮮花被放在墓前，他不是丟掉就是送回去給海根斯，而且箱子常常是腐爛狀態，已經造成他的困擾，加上是公有墓地，也明文禁止任何長椅、箱子、櫃子、玩具或其他類似物品放置在墓地內。

管理墓地的公務員助理也曾告訴過海根斯，福特不想要他再繼續送花，並表明會採取法律行動，但當時海根斯只回答「我不在乎」，只要鮮花被移走，他就會再擺新的一箱。

儘管海根斯的辯護律師稱擺放塞滿鮮花的箱子並非亂丟垃圾，但法官以「箱子並非自然產生的物品」，因此判定海根斯有罪，需支付50美元（約新台幣1485元）罰款，以及251美元（約新台幣7455元）的法庭費用。此外他也被判30天緩刑，不能再在墓前放花。海根斯和律師決定上訴。

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