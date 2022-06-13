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石斑魚被大陸禁告上WTO有用？　農委會：他們壓力會愈來愈大

▲▼ 石斑魚,北京菜市場,水產,賣魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲陳駿季說，這2年石斑魚外銷到大陸僅6千多公噸，有信心透過其他方式確保農民收入。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者許展溢／台北報導

大陸無預警禁止進口台灣石斑魚，農委會因近年鳳梨、蓮霧和釋迦被禁，今年3月25日第2次向WTO食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS）提出抗議，不過大陸至今無回應，此次石斑魚農委會又打算告上SPS真有用？農委會副主委陳駿季今（13日）表示，會持續在WTO框架下解決，且愈來愈多國家感同身受大陸的做法，WTO壓力會愈來愈大。

農委會今舉辦「零飢餓」60元幸福餐盒開賣記者會，媒體仍關心石斑魚等產品陸續遭大陸禁止進口，對農民養殖負擔又增加了，陳駿季說，大陸無預警對石斑魚暫停輸入，是之前鳳梨和釋迦翻版，都在很短時間內以檢出違禁用藥，提出不再輸入措施，但以台灣來看，每次都有針對問題在技術上檢測跟實地訪視，都沒發生任何疑問，希望對方提供更多資料，卻被已讀不回。

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陳駿季說，此情況對台灣農民不公平，不過，不會因大陸作法影響農民權益和產業，預估今年要透過國內促銷、國外行銷等方式將3600公噸石斑魚賣出，雖108年外銷大陸1.4萬多公噸， 但109年至110年這2年受疫情衝擊，外銷到大陸僅6千多公噸，有信心透過其他方式確保農民收入。

只是農委會為了鳳梨告上WTO仍沒結果，陳駿季認為，台灣不像大陸，台灣是一個法治自由貿易的國家，如果議題是因病蟲害，就希望從技術上解決，當技術解決不了，才會走向WTO處理，到目前為止仍希望大陸針對台灣要求具體回應， 若沒有才會考慮第二階段。

陳駿季強調，不管理不理都是自由貿易國際規範，並提大陸對其他國家也有利用非關稅貿易障礙方式處理進出口問題，如果台灣也學大陸做任何武斷方式，就不配是自由貿易的國家，所以一定會循機制處理。

至於下次SPS會議在11月，陳駿季表示，鳳梨釋迦已在處理了，1次不行就2次，且「有愈來愈多國家感同身受大陸利用產品貿易，做特定額外背後目的」，愈來愈國家都知道情況下，相信SPS面對這些問題壓力會愈來愈大，所以1次不回應不表示第2次不回應，會持續在WTO框架下解決，不希望最後落到跟大陸一樣制度。

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