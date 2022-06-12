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大陸禁台灣石斑魚　游淑慧酸「民進黨有骨氣一點」

▲因應中國6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，台南市政府也配合提出台南石斑魚產業輔導措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大陸6月13日起暫停台灣石斑魚輸入。（圖／記者林悅翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

大陸日前以「檢出禁用藥物」為由，片面宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，蔡政府再打反陸牌，批評對岸政治干預貿易，不過，國民黨台北市議員游淑慧反酸，蔡英文政府要賺人民幣又嫌人家錢臭，「民進黨要是有骨氣一點，就主動說幫石斑魚找到很多訂單，我不賣給中國，讓別人花更多錢來買，這才叫有本事」。

繼禁止鳳梨、釋迦、蓮霧輸入大陸，大陸海關總署10日發布最新通知，指從台灣輸入的石斑魚中，多次檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，甚至土霉素超標，為保護消費者，要求各海關從下週一開始暫停台灣石斑魚輸入。

游淑慧於網路節目表示，民進黨這幾年的所做所為很矛盾，先罵人民幣，但人家不買了又在喊說為什麼不買，如果有骨氣，就應該說不賣給大陸，自己照顧漁民、農民，沒本事就是除了罵只會抱怨，大陸想買被罵，不買又會被怪，要跟民進黨做生意也很難。

游淑慧提到，日本這幾年在經濟也要減少對大陸的依賴，2020年有個政策補貼日企從大陸搬走，日本經濟變得怎樣是另外一回事，但起碼人家敢做，而民進黨一直說要抗陸，但事實上綠營一堆人都在大陸做生意。

針對大陸最新一波禁令，農委會陳吉仲日前透過視訊指出，台灣所有輸出石斑魚均符合國際規範及中大陸規定通關，大陸取消輸入台石斑魚輸入，「違反所有國際規範相當清楚」，近期將利用透過雙方協議平台，提供科學證據，要求陸方取消禁令，若無正面回應，不排除到WTO SPS再次申訴。

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