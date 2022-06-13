陸禁台灣石斑魚「國內價格恐掀波動」！賣場「不掉價」原因曝光

▲大陸以「檢出禁用藥物」為由宣布6月13日起暫停台灣石斑魚輸入。（圖／農委會提供）

記者蕭筠／台北報導

大陸6月10日以「檢出禁用藥物」為由宣布6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，消息一出，農委會即刻啟動各項應變措施，包括延後上市、低利貸款等維護漁民權益，針對石斑魚滯銷相關產品在價格上是否會有波動，賣場表示，現屬共體時艱時期，且與廠商都有長期合約關係，目前維持價格，盼幫助漁民度過難關。

根據農委會統計，2021年台灣石斑魚農委年產量約1萬7千公噸，主要產區為屏東（40%）、高雄（25%）及台南（25%）等地，內外銷比為3：2，去年外銷大陸數量為6121公噸，占總產量36%，截至今（2022）年至5月底止，外銷大陸及香港數量則為3059公噸。

針對石斑魚無預警遭到封殺，相關產品價格是否會因此調降？家樂福表示「不會。」因有和廠商簽訂長期合約關係，「不會在市場一有變動時就在價格做調整。」且石斑魚非熱銷大宗，再加上單價較高一般家庭少煮。

業者指出石斑魚種類多，賣場內有販售像是冷凍切片的龍膽石斑，1斤約160元，整尾鮮魚則以體積較小的青斑，不到1斤價格約199元，「都較市場價格低一點。」目前也願意共體時艱，「價格維持在這裡，有一些可以吸收的成本就吸收，幫助漁民現階段度過難關。」周末也預計舉辦促銷活動像是龍膽石斑切魚秀等，盼提升買氣。

全聯則回應，目前持續推廣中，像是有不定期的促銷優惠，或在官方自媒體提供料理教學影片，以提高消費者食用的機會和興趣。