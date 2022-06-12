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「零飢餓」60元鯖魚便當明開賣1千份　307人線上預訂了

▲▼陳吉仲哽咽推「零飢餓」！　每日1千份60元幸福餐盒遭疑比爾蓋茲也能。（圖／記者許展溢攝）

▲「零飢餓」60元鯖魚便當明開賣，已有307人線上預訂了。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會推出零飢餓政策，攜手台灣海洋保育與漁業永續基金會，結合食農教育推廣台灣鯖魚，推出每日1000份「60元鯖魚幸福餐盒」，明起中午可在雙北現場和喜憨兒、糕菲等庇護工場購買，前一天也可先上網預訂，至今截止時間已有307人預購。

農委會說明，明天起午餐就能在台北市、新北市的喜憨兒、糕菲、育成蕃薯藤忠孝等庇護工場，及農會和幸福元氣站買到每日限量60元幸福鯖魚餐盒，台灣鯖魚是漁業署與海漁基金會共同輔導的台灣第一支永續海鮮，榮獲「海洋之心生態標章」金級漁業認證，另一食材採用獲得「動物福利標章」的平飼雞蛋，不僅補充國產優質蛋白質，也能認識台灣安全營養的在地食材。

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▲▼「零飢餓」60元鯖魚便當。（圖／農委會提供）

▲農委會表示，台灣鯖魚是漁業署與海漁基金會共同輔導的台灣第一支永續海鮮。（圖／農委會提供）

想要買到幸福便當的民眾前一天都能在網上預訂，預訂時間「僅限中午12點至下午4點」，海漁基金會執行長林愛龍說，初期線上每天開放375份，就是怕會有長輩不熟網路上操作或沒手機、習慣等因素，因此還是會保留現場購買份數。林愛龍表示，線上部分，今首日上路已有不少人詢問該怎麼操作，截止4點有307人下單，預訂率達82%，接下來會看執行情況，之後也許會再增加、調整線上預訂數量。

林愛龍指出，若明天中午要到現場購買的人可先到幸福食材網的「幸福元氣站」、「宣導型幸福元氣站」，看販售地址跟數量，另育成蕃薯藤工廠僅供應晚餐時段。農委會表示，第二階段預計推出食材暖暖包協助弱勢族群，也將成立專戶開放企業與民眾認購食材與捐款。

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