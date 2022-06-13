　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣等56個WTO成員聯合聲明　支持烏克蘭並關注糧食問題

▲▼WTO部長級會議召開。（圖／翻攝推特「WTO」）

▲WTO部長級會議召開。（圖／翻攝推特「WTO」）

文／中央社記者江今葉華盛頓12日專電

包括台灣、美國在內共56個世貿組織（WTO）成員今天發表聯合聲明，除聲援烏克蘭外，也對烏克蘭遭到入侵帶來的糧食安全問題表達擔憂，並尋求協助烏克蘭生產與出口。

WTO部長級會議今天在瑞士日內瓦召開。台灣方面由行政院政務委員鄧振中代表出席，美國由貿易代表戴琪（Katherine Tai）與會。

包括台灣、日本、美國、德國、歐盟在內的56個WTO成員今天發表聯合聲明，聲援遭到俄羅斯軍事入侵的烏克蘭，並對烏克蘭的人員損失與苦難表示深感悲痛。俄羅斯與中國並未加入連署。

聲明指出，這場戰爭帶來毀滅性影響，包括烏克蘭的經濟與貿易，烏克蘭交通基礎設施也遭到巨大破壞，嚴重阻礙烏克蘭生產、出口與進口能力。

聲明嚴重關切這類破壞對烏克蘭和全球貿易的影響，特別是針對烏克蘭生產部分主要商品向國際市場的供應狀況，包括農產品、食品、化肥、葵花油與關鍵礦物等。各國部長也對大量關於烏克蘭遭掠奪糧食的報導深表關切，稱這些行為與WTO原則和價值觀背道而馳。

聲明強調保持開放與可預測市場以及烏克蘭貿易能力的重要性，強烈譴責針對烏克蘭生產與出口到世界所需的供應、生產與運輸手段的任何行動，包括農產品在內。聲明還強調有必要確保貿易路線暢通，特別是海路與港口不受武力威脅封鎖。

部長們指出，糧食安全影響巨大，不僅限於烏克蘭及其公民。烏克蘭是小麥、玉米、大麥與葵花油等主要農產品的最大出口國之一，也是世界糧食計劃署（World Food Programme）的主要供應國。戰爭對烏克蘭進入黑海通道受阻等帶來的影響，正嚴重危及部分世界最脆弱地區的糧食供應，可能讓數百萬人面臨糧食不安全的狀況，加劇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的嚴峻局勢。

在此情勢下，聲明除支持烏克蘭並促進其出口，也鼓勵WTO成員以能力所及方式採取同樣行動，包括促進基礎設施的使用或促進和簡化海關程序。同時也將尋求協助烏克蘭農民繼續種植，並提供人道主義援助以減輕烏克蘭民眾痛苦。

►義大利鬆餅機下殺999元！鯛魚燒、甜甜圈都能做

ET快訊
H級網紅爆私賣「10萬1對1私密服務」！曖昧對話：塞不進去
7月有機會全面解封！　2大觀察重點
《咒》真實事件　高雄一家六口17年前全中邪長女慘死
快訊／高雄各地整夜飄豬屎味　環保局給答案！
一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢
女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲：我真的不爽來這裡
4年前追愛砸近億來台開店！　鄧麗欣情斷王子…品牌心碎收攤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

台灣等56個WTO成員聯合聲明　支持烏克蘭並關注糧食問題

俄軍炸橋阻烏軍退路！　烏東州長：北頓內茨克估1至2天失守

2英國志願兵在烏東遭判死　頓內茨克領導人：沒有特赦的餘地

美反槍枝遊行當天又爆槍擊！　肯塔基州青少年5中彈1命危

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲：我真的不爽來這裡

英外交部證實：第2名公民在烏克蘭戰爭中陣亡

土耳其東部發生地震　規模5以上

美國印第安納州夜店爆發槍擊案　至少2死4傷

美參議員就槍管措施達成有限協議　拜登：還不夠

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

貪吃羊駝猛搶飼主香蕉！整隻撲上連皮咬：都我的

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

展場吉祥物「用生命表演」　腳騰空旋轉、頭倒立彈跳

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

機器蜘蛛人失控撞牆！　頭下腳上摔落嚇壞觀眾

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

台灣等56個WTO成員聯合聲明　支持烏克蘭並關注糧食問題

俄軍炸橋阻烏軍退路！　烏東州長：北頓內茨克估1至2天失守

2英國志願兵在烏東遭判死　頓內茨克領導人：沒有特赦的餘地

美反槍枝遊行當天又爆槍擊！　肯塔基州青少年5中彈1命危

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲：我真的不爽來這裡

英外交部證實：第2名公民在烏克蘭戰爭中陣亡

土耳其東部發生地震　規模5以上

美國印第安納州夜店爆發槍擊案　至少2死4傷

美參議員就槍管措施達成有限協議　拜登：還不夠

台灣第一艘人力潛艇「虱目魚號」完工　成大7月赴英國參賽

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

雪白拉拉超愛曬太陽　「跟著光線走」笑翻網：曬黑顯瘦？

完美男友穿搭範本！解密韓國型人搭配技巧　文青風格怎麼看都不膩

台灣等56個WTO成員聯合聲明　支持烏克蘭並關注糧食問題

大聯盟生涯首次救援成功！前中職洋投邦威投出6上6下還飆4K

咖哩大神冠軍賽完美演出　名球評：無論輸贏都該拿FMVP

王仁甫15歲絕美女兒要上高中了！「畢業近照曝」鉛筆腿神遺傳季芹

快訊／抓到了！高雄各地整夜飄豬屎味　環保局：是天然形成的

送「回收物」給拾荒嬤　清潔隊員被判貪污圖利

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

2年男友回家失蹤　她上網協尋傻了

俄類麥當勞開幕　新店名LOGO曝光

睡夢中被外星人綁走　她曝：長得跟人一樣

他剖開大魚驚見「姊夫」笑噴　難怪又大又硬

員工臨時請假　理由竟是「下雨無法上班」

美肯州驚傳槍擊　5名青少年受傷

英外交部證實：第2名公民在烏克蘭戰爭中陣亡

8天內射2次！　南韓軍方：北韓疑發射5枚飛彈

英2志願兵遭判死　烏東領導人：沒有特赦的餘地

美參議員就槍管措施達成有限協議　拜登：還不夠

印第安納州夜店爆發槍擊案　至少2死4傷

土耳其東部發生地震　規模5以上

以為有無敵星星　她2度染疫「比第1次還慘」

更多熱門

相關新聞

俄軍炸橋阻烏軍退路！　北頓內茨克估1至2天失守

俄軍炸橋阻烏軍退路！　北頓內茨克估1至2天失守

俄羅斯在北頓內茨克（Sievierodonetsk）地區重砲猛轟，迫使烏軍節節後退，估計將在數天至數周內奪下該城。北頓內茨克當地官員表示，俄軍炸毀聯外橋樑，阻斷烏軍撤退路線的同時，也切斷了所有平民的退路。

美反槍枝遊行又爆槍擊！　肯塔基州5中彈1命危

美反槍枝遊行又爆槍擊！　肯塔基州5中彈1命危

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

英外交部證實：第2名公民在烏克蘭戰爭中陣亡

英外交部證實：第2名公民在烏克蘭戰爭中陣亡

印第安納州夜店爆發槍擊案　至少2死4傷

印第安納州夜店爆發槍擊案　至少2死4傷

關鍵字：

台灣美國WTO烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

陳時中3劑疫苗廠牌曝光！長庚：抗體增加倍率最低

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

蔣承縉家慘死！家屬見遺體滿口血崩潰

誤踩1禁忌變雙屍命案！師父搞上女信徒恐怖死狀曝

阿本感性告白謝炎亞綸：20年始終在身邊

BA.5崛起！　醫呼籲快做1件事

高雄各地深夜飄惡臭　市民崩潰求真相

人妻偷吃健身業務！夫聽「月經沒來」崩潰

賀一航逝世3年　遺孀認「其實我不好」

買飲料黑狗異常吠叫　闆娘一句話逼哭他

唐山「多男打1女」陸演藝圈震怒！

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

貪吃羊駝猛搶飼主香蕉！整隻撲上連皮咬：都我的

貪吃羊駝猛搶飼主香蕉！整隻撲上連皮咬：都我的

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面