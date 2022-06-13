台南婚宴「超浮誇水果塔」下重本！　2亮點驚呆北部人：羨慕慘

▲喜宴菜單。（圖／「蠢羊與奇怪生物」授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

南部婚宴菜色是出了名的浮誇，插畫家「蠢羊與奇怪生物」昨赴台南參加喜酒，除了見識到超猛菜色，連水果塔都讓他震撼不已。這浮誇一幕令北部朋友嘖嘖稱奇，然而南部人則習以為常，笑說「這很正常啊！」

插畫家「蠢羊與奇怪生物」昨到台南一間莊園宴會廳，參加朋友的婚宴，「吃了超級強的菜色，但我現在只想PO這張跟Macallan威士忌一樣高度的水果塔而已。台南的婚宴水果塔真的是塔，完全被擊沉。」

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從畫面中可見，這道水果塔最下層是由一顆顆完整的蘋果和切成大塊的哈密瓜組成，接著依序是西瓜片、一整圈半顆奇異果，還有最上層夾有蜜餞的小番茄，有別於常見果盤，這一道不僅外型浮誇，還下了重本，可謂誠意十足。

▲超巨大又下重本的水果塔。（圖／「蠢羊與奇怪生物」授權引用）

據了解，婚宴菜色共有10道菜，分別為五子進登科（酥烏魚腱、飛貝卷沙拉、魚肝醬、腰子貝小目斗、大肉）、烏骨雞燉鮑粒、溜油龍膽石斑、紹興蝦併北基貝、古味紅燒羹、烏魚子併燻雪魚、彩繪米糕蒲燒鰻、潮式佛跳牆、金玉滿堂喜、蜜紅豆甜蓮子。

「蠢羊與奇怪生物」也和《ETtoday新聞雲》記者笑說，現場還不錯美，本來是吃中午的，但由於是室外搭棚沒冷氣，所以後來改成晚上，「但吃過菜後覺得很值得。」

▲甜湯料也超多，有地瓜圓、紅豆、粉粿、芋頭、蓮子、銀耳、剉冰等。（圖／「蠢羊與奇怪生物」授權引用）

而網友們看到這個水果塔，也紛紛驚呼「番茄居然還夾蜜餞」、「台南婚宴真的沒在跟你客氣的」、「居然有整顆蘋果」、「這輩子第一次看見這麼澎湃的水果塔」、「我看過飯後水果是一桌1公斤的華盛頓櫻桃」、「最頂層是夾蜜餞的小番茄啊啊啊」、「台北人羨慕嚇慘」。

不過南部的朋友則笑回，「當你看到冬天放大草莓和哈根達斯的水果塔會更嗨」、「吃過整尾黑鮪魚擺上來，直接每桌分現切的生魚片」、「我還以為很正常」、「台南？這不是正常的嗎，如果是辦桌，水果塔上都是整顆，還帶保麗龍護套的那種」、「這不是正常發揮嗎？我還以為全台灣的水果塔都是這樣」、「台南的喜宴都是這樣啊～很普通的水果塔」、「台南人的辦桌就是這麼樸實無華啊」。

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▼婚宴現場。（圖／「蠢羊與奇怪生物」授權引用）