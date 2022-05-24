　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婚宴後大吵分手！女神20年後「提告討名份」　律師抓關鍵5字

▲婚禮,結婚,新娘,新郎（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲20年沒聯絡，「前女友」卻成功討回妻子的名份。（示意圖／Pexels）

文／林智群律師

新聞：一名柯姓旅行社老闆1998年離婚後不久，在台北街頭巧遇高中時代心儀的女同學，隨即對她展開熱烈追求，隔年如願在遠東飯店舉行婚宴，兩人卻因故大吵一架，沒登記結婚就分手，此後20年沒聯絡，柯男另娶妻生育2名女兒，沒想到去年已60多歲的女同學突然提告主張她才是柯男的老婆，台北地院審酌當時《民法》仍採「儀式婚」，且雙方已舉辦公開婚宴，因此判雙方婚姻關係存在，女同學成功討回名份。

關鍵字：20年沒聯絡

[廣告]請繼續往下閱讀...

對方主張婚姻關係存在，
因為當年的法律規定是「儀式婚」，
有舉辦婚禮，就發生結婚效力。

所以呢，這個訴訟，與其跟對方糾纏是否已經結婚，
還不如直接提反訴，要求離婚，
因為已經20年沒聯絡了，雙方根本沒往來，
就算是當年那個婚姻成立，我也主張要離婚，
總之我就是跟你「田某溝、水某流」（台語），
以後也不想跟你有什麼往來。

至於自己現在的婚姻（後婚）是否會因此無效？
自己跟正牌老婆（後面的婚姻）生的小孩，
是否為婚生子女？要怎麼處理？
那又是一串粽子的問題。

有時候會有當事人問這樣的問題，
就是在澳洲打工度假或在拉斯維加斯，
一時衝動跟某人（可能是其他地方的人）結婚，
後來自己回台灣就沒聯絡，
後來認識其他人，要結婚了，該怎麼辦？
我都會建議先把前面的婚姻處理乾淨，比較好，
可是呢，
大部分人都怕「後面交往的對象」知道自己結婚過，
不想前面留下一個離婚紀錄，
所以都選擇不處理，
那就是留一個未爆彈，
大部分都不會爆炸，但像這個新聞，就是爆炸了。

►本文獲得林智群律師（klaw）授權。

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
兒童重症5人腦炎死亡！一圖秒懂「恐怖症狀」　最快發病2天就離
桃園男睡午覺叫不醒送醫急救亡　死後採檢PCR陽性確診
婦掛號「只想拿清冠一號」　中醫師問出4症狀：去急診！
曬妻「3胞胎巨肚照」！新手爸曝2大震撼　網驚：太猛了
限定2天！星巴克飲品不限品項「買一送一」
防疫險「保費收入」已吐光！收21.19億元　賠付25.82億
快訊／黃珊珊向蔡英文反映2件事　宣布北市將啟動「紓困計畫」
男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者「改口認錯」：賠款全退還家長
今晚雨最大！北台灣等2區迎豪雨　氣象局示警「明早上班防大雨」
快訊／今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中累計破10萬！2長者死亡「沒打疫苗」　新增15中重症...9插管

兒童重症5人腦炎死亡！一圖秒懂「恐怖症狀」　最快發病2天就離世

蘇揆善意回應來了！　台鐵端午停駛危機露曙光

全台唯一「城隍毛線廟」大稻埕亮相！台北霞海城隍文化節登場

新店碧潭堰突出現「密密麻麻」毛蟹大軍　專家：水質超讚！

竹南鎮公所霸氣發4千元教育獎助金　國中小再加碼送2千教育券

假日幫男友擺攤！OL睡著「被準婆婆狂酸」不忍了　結局超療癒

她和老公買生前契約！婆婆怒罵「惡毒媳婦」：咒我兒子

婚宴後大吵分手！女神20年後「提告討名份」　律師抓關鍵5字

台中+8989！9.3萬兒童BNT首批到貨　5／26醫療院所先開打

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

虎斑貓開飛機「認錯同臉太陽神」乾等半小時...媽笑：站錯位子了

台中累計破10萬！2長者死亡「沒打疫苗」　新增15中重症...9插管

兒童重症5人腦炎死亡！一圖秒懂「恐怖症狀」　最快發病2天就離世

蘇揆善意回應來了！　台鐵端午停駛危機露曙光

全台唯一「城隍毛線廟」大稻埕亮相！台北霞海城隍文化節登場

新店碧潭堰突出現「密密麻麻」毛蟹大軍　專家：水質超讚！

竹南鎮公所霸氣發4千元教育獎助金　國中小再加碼送2千教育券

假日幫男友擺攤！OL睡著「被準婆婆狂酸」不忍了　結局超療癒

她和老公買生前契約！婆婆怒罵「惡毒媳婦」：咒我兒子

婚宴後大吵分手！女神20年後「提告討名份」　律師抓關鍵5字

台中+8989！9.3萬兒童BNT首批到貨　5／26醫療院所先開打

後發先至的電能跑旅　BMW iX xDrive40試駕體驗

台中累計破10萬！2長者死亡「沒打疫苗」　新增15中重症...9插管

陳冠宇本周先當牛棚　曾總談慘遭富邦橫掃

防疫保單理賠眉角多　產險公會指引出爐！

長榮3兄弟同框畫面首度曝光！張國明發聲明：已申請變更公司負責人

兒童重症5人腦炎死亡！一圖秒懂「恐怖症狀」　最快發病2天就離世

快訊／桃園男睡午覺叫不醒送醫急救亡　死後採檢PCR陽性確診

柴犬散步發現「灰白色毛球」倒草叢　停路邊不肯回家：爸媽快救牠

革命性「癌症病毒」展開人體實驗　能有效縮小肺部、卵巢腫瘤

她討聘金66萬！怒嗆「公婆沒出頭期款就不嫁」　全場爆喊恭喜

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

生活熱門新聞

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

12星座智商排行！「最笨3人組」狂被騙還不知

白沙屯媽祖衝民宅原因曝！卡大門1分鐘

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝

「1縣市暴增」超越台北市！全台確診地圖曝

睡同張床！老婆確診「他仍陰性」：我沒打過疫苗

更多熱門

相關新聞

「老公拿不出頭期100萬」她氣炸　臉卻腫了

「老公拿不出頭期100萬」她氣炸　臉卻腫了

「結婚7年了，我真的不想寄人籬下再租房了！」一位人妻日前投稿臉書「靠北老公2.0」，說她想跟老公討論買房，願意將200萬存款都用來付頭期款，老公只要再準備約100萬左右即可，「但我真的沒想到，他居然跟我坦白他存款只有20多萬」，讓人妻很傻眼。貼文一出，底下卻紛紛打臉，「吃米不知米價啊！」

男友找外約1萬5包夜　她怒噴出軌

男友找外約1萬5包夜　她怒噴出軌

楊雅喆遭酸作品放Netflix繼續賺　律師揭原因

楊雅喆遭酸作品放Netflix繼續賺　律師揭原因

談婚事開價122萬被嗆　準新娘氣墮胎

談婚事開價122萬被嗆　準新娘氣墮胎

徐巧芯紅線違停　律師：他真心希望被開單

徐巧芯紅線違停　律師：他真心希望被開單

關鍵字：

結婚夫妻婚宴儀式婚律師林智群

讀者迴響

熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

可米小子「3年內2人離世」！他消失17年變身手搖飲CEO

凱特摩絲將為強尼戴普作證

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面