婚宴後大吵分手！女神20年後「提告討名份」　律師抓關鍵5字

▲20年沒聯絡，「前女友」卻成功討回妻子的名份。（示意圖／Pexels）

文／林智群律師

新聞：一名柯姓旅行社老闆1998年離婚後不久，在台北街頭巧遇高中時代心儀的女同學，隨即對她展開熱烈追求，隔年如願在遠東飯店舉行婚宴，兩人卻因故大吵一架，沒登記結婚就分手，此後20年沒聯絡，柯男另娶妻生育2名女兒，沒想到去年已60多歲的女同學突然提告主張她才是柯男的老婆，台北地院審酌當時《民法》仍採「儀式婚」，且雙方已舉辦公開婚宴，因此判雙方婚姻關係存在，女同學成功討回名份。

關鍵字：20年沒聯絡

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對方主張婚姻關係存在，

因為當年的法律規定是「儀式婚」，

有舉辦婚禮，就發生結婚效力。

所以呢，這個訴訟，與其跟對方糾纏是否已經結婚，

還不如直接提反訴，要求離婚，

因為已經20年沒聯絡了，雙方根本沒往來，

就算是當年那個婚姻成立，我也主張要離婚，

總之我就是跟你「田某溝、水某流」（台語），

以後也不想跟你有什麼往來。

至於自己現在的婚姻（後婚）是否會因此無效？

自己跟正牌老婆（後面的婚姻）生的小孩，

是否為婚生子女？要怎麼處理？

那又是一串粽子的問題。

有時候會有當事人問這樣的問題，

就是在澳洲打工度假或在拉斯維加斯，

一時衝動跟某人（可能是其他地方的人）結婚，

後來自己回台灣就沒聯絡，

後來認識其他人，要結婚了，該怎麼辦？

我都會建議先把前面的婚姻處理乾淨，比較好，

可是呢，

大部分人都怕「後面交往的對象」知道自己結婚過，

不想前面留下一個離婚紀錄，

所以都選擇不處理，

那就是留一個未爆彈，

大部分都不會爆炸，但像這個新聞，就是爆炸了。

►本文獲得林智群律師（klaw）授權。