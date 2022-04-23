宜蘭晶園喜宴群聚續燒！2國小全校停課　醫院、住宿長照禁探病

▲0423宜蘭防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

指揮中心23日宣布台灣新增4126例本土病例，其中宜蘭縣新增90例，為晶園會館喜宴案再新增4人、南澳鄉新增18人、縣內各級學校學生14人、教職員2人，其餘尚在疫調中。而為了保全醫療照護能量，縣長林姿妙也宣布即日起醫院和住宿式長照機構暫停探病。

為因應周圍縣市確診人數不斷攀升，而通勤及觀光等人流無法避免，林姿妙除了呼籲縣民朋友做好自身的防疫措施外，也宣布宜蘭縣即日起，除住民出現嚴重身心不適、或其他經機構評估有必要等例外情形外，醫院和住宿式長照機構暫停探病，以維護醫療照護量能的正常運作。

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衛生局表示，南澳鄉新增18人中有2人跟晶園喜宴案相關、1人與金岳喜宴案相關、7人感染源還在釐清中，另外還有8人正在疫調當中。而22日在南澳鄉總計篩檢141人，其中9人PCR呈陽性，其餘人員結果都是陰性。

為了解社區感染狀況及阻斷傳播鏈，衛生局到5月15日前，每周三、五、日上午10點到下午1點，持續在金岳籃球場設置戶外篩檢站，有症狀或疑慮的民眾請儘快接受篩檢，衛生局同時呼籲鄉民們減少不必要的移動，才能盡早減少疫情擴散。

針對校園部分，教育處表示，配合新增確診者所在學校及接觸狀況，23日新增東澳國小附設幼兒園及頭城國小等2校全校停課，部分班級停課則有黎明國小及諾貝爾幼兒園等2校。目前累計48校受影響，107位學生、7位教職員確診。