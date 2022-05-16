見證宇宙級別的浪漫！漁光島婚宴被水淹　冰城小開撩水娶水某

▲台南安平冰城陳姓小開與鄭姓女友，在台南安平漁光島婚宴當天碰到傾盆大雨，場地積水不退，這對新人只好換上夾腳拖上演「撩水娶妻」，親友在雨中享用辦桌菜，見證一場「宇宙級別的浪漫」婚禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平冰城陳姓小開，與鄭姓女友結束8年愛情長跑完婚，雙方挑在台南安平漁光島一處球場舉辦婚宴，沒想到當天碰到傾盆大雨，場地積水不退，這對新人只好換上夾腳拖「撩水娶妻」，參加喜宴親友亦是撩落去，冒著大雨參加婚禮，在雨中享用總舖師辦桌菜，見證一場「宇宙級別的浪漫」！

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▲新人婚宴當天遇大雨，現場仍不減興致。（圖／蘇國賓授權提供）

據了解，28歲的陳姓新郎與28歲鄭姓新娘，兩人是大學同學認識的，至今認識了8年才結婚，陳姓新郎表示，他們都喜歡戶外，所以不想把婚禮辦在一般餐廳或活動中心，他與新娘自已去找場地，也用新娘喜歡的「辦桌」的喜宴方式，籌辦這次婚禮。

婚禮當天台南下起大雨，場地積水的關係，新人原本的皮鞋、高跟鞋沒法穿，只好穿夾腳拖進場，連小花童也穿雨鞋，開始這一場「宇宙級別的浪漫」雨中婚宴。

據了解，這場安平漁光島喜宴席開約30桌，沒想到當天適逢梅雨鋒面，台南下起大雨，原本盛裝與會的親友因這場雨而「走樣」，但親友們熱情並沒有被雨澆熄，反而覺得十分有趣新奇。

當天新人出場秀，現場歡笑聲呼喊聲不斷，當看到新人穿著夾腳拖撩水進場，參與喜宴的親朋好友紛紛拿出手機爭相拍照，新娘則雙手拉著白紗禮服，讓熱情親友們拍個夠。

陳姓新人指出，這是一場「宇宙級別的浪漫」的婚禮，雖然因雨等關係，賓客少了一些，但這「撩水娶妻」的婚禮，雖是最累的一場婚禮，但傾盆大雨注定了2人要一起浪漫到底。