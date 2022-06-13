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美反槍枝遊行當天又爆槍擊！　肯塔基州青少年5中彈1命危

▲▼肯塔基州青少年5中彈1命危。（圖／翻攝推特「@fordsandersTV」）

▲槍手在逃中。（圖／翻攝推特「@fordsandersTV」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國大規模槍枝暴力叢生，本月11日全美多地才舉行反槍枝遊行，當晚警方即表示肯塔基州路易斯維爾（Louisville）發生槍擊案，5名青少年中彈1人命危。

CNN報導，案發地點在路易斯維爾的「大四橋」（Big Four Bridge），該地原本是鐵路專用，後來改為水岸公園（Waterfront Park）的行人和自行車使用。

警方在11日晚間9點接獲報案趕抵現場，發現2男1女青少年中彈，送往醫院後其中一人因槍傷嚴重命危。另外2名受到輕傷的青少年，則在稍後徒步抵達醫院。

路易斯維爾大都會警察局表示，當晚水岸公園人非常多，但他們仍希望目擊槍擊發生的人能主動和警方聯絡。

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