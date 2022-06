美反槍枝遊行當天又爆槍擊！　肯塔基州青少年5中彈1命危

▲槍手在逃中。(圖/翻攝推特「@fordsandersTV」)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國大規模槍枝暴力叢生,本月11日全美多地才舉行反槍枝遊行,當晚警方即表示肯塔基州路易斯維爾(Louisville)發生槍擊案,5名青少年中彈1人命危。

CNN報導,案發地點在路易斯維爾的「大四橋」(Big Four Bridge),該地原本是鐵路專用,後來改為水岸公園(Waterfront Park)的行人和自行車使用。

Please help LMPD Homicide ID the pictured male involved in the shooting of multiple juveniles Sat night near the Big Four Bridge. Call the anonymous tip line at 502-574-LMPD or use the online portal at https://t.co/nX14dPQARd pic.twitter.com/eg71FiKgVA