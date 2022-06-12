他釣到大尾鯰魚！剖開驚見一根粗壯姊夫秒笑噴　難怪「又大又硬」

▲美國一名男子釣到鯰魚肚裡附贈「一根姐夫」。（圖／翻攝自Facebook，下同）

記者張寧倢／綜合報導

美國印第安納州一名男子日前在住家附近一條河流釣魚，當天他幸運捕獲了人生第一尾藍鯰魚，但他和同行友人隨即注意到這尾鯰魚的「肚子又大又硬」，原以為是牠吞食了其他河中生物，不料，剖開魚肚後在場的人瞬間笑噴，因為牠吞的竟然是一根粗壯的假陽具。

根據《每日星報》報導，來自印第安納州的胡普（Jon Hoop）和友人凱薩（Richard Kesar）6月初在勞倫斯堡附近的俄亥俄河流域釣魚，他幸運釣到人生第一尾藍鯰魚，但兩人馬上就發現這條魚的腹部比正常情況大許多，但他們並沒有多想，因為魚類經常會吞食其他魚、海龜等水中生物，兩人滿載而歸，前往凱薩家處理漁獲。

他們戳了戳那尾鯰魚的肚子，發現裡頭的物體「異常堅硬」，於是決定要剖開來一探究竟，此時，凱薩的妻子和3歲女兒也待在一旁，結果一劃開魚腹，竟然掉出一根咖啡色的塑膠假陽具和一顆泡棉球，在場大人們瞬間笑噴，凱薩的女兒也立刻被媽媽矇上眼睛並帶離現場。

報導指出，凱薩在臉書發文寫道，「今天早上我們去了一趟非常有趣的釣魚之旅，雖然有發現牠肚子硬硬的，卻沒想到會是這個結果。」文章還一併上傳了幾張拿著假陽具的照片，凱薩一邊燦笑一邊用手捧著「姊夫」，好像那是他剛釣上來的一尾怪魚。有人開玩笑地留言，「晚餐和夜間娛樂一次滿足」。

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