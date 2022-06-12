靠刮刮樂變身千萬富翁！她剛刮出740萬　又在同家店爽中600萬頭獎

▲南卡一名女子連續2次刮中刮刮樂頭獎。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國南卡羅萊納州一名女子2020年在哥倫比亞的春谷超商（Spring Valley）贏得25萬美元（約新台幣740萬元）的彩券頭獎後，本月再次在同一家超商贏走價值20萬美元（約新台幣600萬元）的頭獎，讓她在短短2年內，總共獲得了45萬美元（約新台幣1340萬元）的意外之財。

綜合美媒報導，南卡羅萊納州教育彩券（South Carolina Education Lottery）指出，這名女子2年前曾在春谷超商買了一張名為「獎金翻20倍」（20X The Money）的刮刮樂；當時女子幸運地刮出20萬美元的頭獎，讓她從此過上了優渥的生活。

事隔2年後，這名女子再次來到同一家商店，想再次碰碰運氣的她，又買了同一張刮刮樂。豈料，這名女子彷若被幸運之神眷顧般，居然再一次地刮中頭獎，贏走20萬美元的獎金，讓她嚇得當場腿軟。

女子透露，她完全不敢相信自己竟如此幸運，能2次刮中頭獎，「我2次中獎都是和同一個人來同一家店，買同一個彩券，真的很不可思議。上次的25萬美元讓我非常好地享受了生活，所以這次的20萬美元我打算用來買房」。

報導稱，「獎金翻20倍」的中獎機率約為87萬分之一，比死於飛機失事的機率還要低2.5倍，因此這名女子能幸運刮中2次頭獎，實在是「天選之人」。春谷超商表示，他們對於2次開出頭獎一事也感到非常高興，因為售出頭獎讓他們也能抽得2000美元（約新台幣6萬元）的佣金。