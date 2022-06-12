花蓮確診人數趨緩　6／13起取消「快篩實名制」

▲花蓮縣衛生局局長朱家祥表示，確診人數持續減少，疫情有朝向緩降趨勢。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣12日新增664例新冠確診個案，花蓮衛生局長朱家祥在下午疫情說明記者會上表示，周末共1738例與上周末1988例確診數據相比，疫情有緩降趨勢。

花蓮縣12日疫情狀況：居家照護新增864例，住院人數147例，尚在隔離中為1104例，目前累積病例47044例，其中由通報途徑分別為醫院496人、醫療診所1150人，外縣市醫療院所92人；專責病房尚有150床收治量能，而防疫旅館及加強版防疫旅館量能尚為充裕。

▲花蓮12日確診664例，持續減少中。

中央流行疫情指揮中心12日公佈，自6月13日起取消購買家用快篩實名制單雙號之分流限制，民眾不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，可自行依個人需求選擇購買日期，持有健保卡／居留證至鄰近藥局或衛生所購買，每輪每位民眾僅能購買1份（5劑），而親友仍可協助代購，其餘相關規定均不變。

朱家祥再次提醒，花蓮慈濟多功能篩檢站亦有提供快篩陽性反應、PCR採檢、防疫門診及領藥等一站式服務，對於家用快篩後結果有疑慮的鄉親可多加運用，服務資訊如下，6月13日至17日，上午9時至中午12時30分，6月18日至19日，上午9時至下午4時。

教育處代理處長翁書敏說明，12日校園疫情新增8所學校部分班級確診，實際停課狀況將依各校通知家長為準；另未入校新增28名學生、2名教職員，合計30名確診，因確診者皆未進入校園，故不影響實體課程。