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南投防疫人力吃緊！衛生局覓4衛生行政專員　醫院自召照顧工

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1300例。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1300例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1300例，截至6月11日累計確診人數34998例，居家隔離人數2408例，今日已解除隔離1727例，居家照護人數1萬83例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

由於疫情延燒，防疫人力需求孔急，縣府衛生局疾病管制科緊急對外公開甄選衛生行政專員4名，資格條件為國內公立或立案私立大學畢業，與公共衛生相關科系者，並具工作經驗，有資訊、統計、會計、健康管理、倉儲管理、冷運冷藏相關經驗者尤佳，月薪3萬4916元，報名網址：https://reurl.cc/q5375p，截止日期為6月15日。

此外，衛生機關防疫人員也隨確診累計人數不斷攀升而快速流失，醫院照護人力面臨嚴重考驗，尤其確診長者多為共病失能長者，專責病房的翻身拍背、抽痰、插尿管等照護工作，都亟須照護輔助人力幫忙；衛福部已正式行文，讓各應變醫院可自行決定適合的照顧工作人員，不限「照服員」資格，經感控訓練後可到專責病房支援生活照顧工作，目前規劃1人可支援6床，提供每班5千元獎勵，盼減輕護理人員負擔。

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▲▼南投縣衛生局急徵防疫人力。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣衛生局急徵防疫人力。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1300例。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局指出，南投縣目前每天新增確診人數約1500人，累計確診者近3萬5千例，且已有186人轉成中重症，由專責醫院約收治，其中59人已經身亡。

統計分析顯示，南投縣186位中重症確診者，男性有110人、女性70人，比例是6比4；中重症確診者以老人居多，年齡65歲以上佔8成，沒施打或未打滿3劑疫苗者，約佔6成5。

衛生局長陳南松表示，把握用藥期可預防確診變成中重症，民眾可透過視訊診療，請醫生確認並開立藥物、儘速治療；目前南投縣配置口服抗病毒藥物充足，包括10家醫院、13鄉鎮市衛生所、40家基層診所及41家社區藥局等104家醫事機構都有儲備供應；仁愛及信義偏遠地區確診人數超過1500人，衛生局除透過衛生所配置口服抗病毒藥物，也透過巡迴療療車，將藥物配置到最底層的衛生室，只要醫生認為有必要，隨時可調度因應。

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