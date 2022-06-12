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新北65歲以上第四劑疫苗20日開打　17日起開放長者線上預約

▲▼新北疫情0612。（圖／新北市政府提供）

▲新北市65歲以上第四劑疫苗20日開打，17日起開放長者線上預約。（圖／新北市政府提供）

記者林銘翰／新北報導

新北市衛生局長陳潤秋12日表示，新北市預計開設14個接種站、406家醫療院所，提供65歲以上、原住民55歲以上長者施打第四劑疫苗，施打期程為6月20日至30日，預約網址將在6月17日至28日開放給所有長者。

新北市政府下午召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」說明會，有關65歲以上、原住民55歲以上長者施打第四劑新冠肺炎疫苗，陳瑞秋說明，新北市主要在6月中旬以後，會比較多市民符合條件開始施打。

陳潤秋指出，為了照顧這些長者，衛生局特別推出預約系統，新北市開了14個接種站、406家醫療院所，預約網址將在6月17日至28日，開放給所有65歲以上、原住民55歲以上的長者預約。

陳瑞秋也說，第四劑疫苗的施打期程為6月20日至30日，對於資訊落差的長者，衛生局也會提供鄰里協助，協助長者事前或到現場進行預約。

新北市長侯友宜則表示，隨著新北市的疫情趨緩，集中檢疫中心的2177床會陸續調整，目前的醫療量能還是足夠，請市民朋友放心，但是還是要持續觀察，守住中重症跟死亡率，讓疫情慢慢地往下降。

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