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宜蘭拚防疫　65歲以上打疫苗贈500元禮券及2劑快篩

▲▼宜蘭＋940增5死，65歲（55歲原民）以上打疫苗，贈500元及2劑快篩。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭12日新增940確診，65歲（55歲原民）以上打疫苗，送贈500元及2劑快篩。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭12日新增940確診，另新增5死，累計93死；宜蘭縣長林姿妙拚防疫，12日宣布，65歲以上的長者或原住民55歲以上民眾，施打疫苗可獲得500元禮券及2劑家用快篩試劑。另，目前宜蘭縣5-11歲兒童疫苗涵蓋率已達91.4%。另外，大部分的國中及高中將於6月17日前完成校園接種，籲請家長鼓勵學生儘快完成疫苗接種。

▲▼宜蘭＋940增5死，65歲（55歲原民）以上打疫苗，贈500元及2劑快篩。（圖／宜縣府提供，下同）

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中央12日宣布宜蘭縣新增940名確診個案，並新增5名死亡個案。宜蘭縣長林姿妙縣長表示，宜蘭縣5-11歲兒童疫苗涵蓋率已達91.4%，第17波疫苗快打站將於6月18日起服務，請縣民儘早完整接種疫苗。另外，明(13)天宜蘭縣所屬各級學校恢復實體課程，因應孩子返校上課，她籲請家長提醒孩子落實各項防疫措施，並多加留意孩子的健康狀況，大家一起儘快戰勝病毒。

▲▼宜蘭＋940增5死，65歲（55歲原民）以上打疫苗，贈500元及2劑快篩。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭衛生局表示，疫情方面，12日新增5名死亡個案，年齡介於80歲至90多歲之間；3位女性、2位男性。其中2人並未施打疫苗、1位已施打完2劑疫苗、另2人已施打了第3劑。5人分別從5月26日到6月6日間陸續發病，因不敵病毒肆虐先後病逝。另外，新增確診學生數共79人、教職員工12人，累計共8244位學生、855位教職員確診。

此外，65歲以上的長者或原住民55歲以上民眾施打疫苗可獲得500元禮券及2劑家用快篩試劑。有關疫苗方面，宜蘭縣疫苗第1劑涵蓋率已達88%，第2劑涵蓋率已達80.2%，第3劑涵蓋率已達66.2%。為了提供縣民方便的疫苗施打服務，第17波快打站即將於6月18日起陸續提供服務，請尚未完整接種疫苗的民眾踴躍前往疫苗快打站接種疫苗。

兒童疫苗部分，宜蘭縣國小校園集中施打疫苗與幼兒園媒合鄰近國小施打，已於6月10日前全數完成，登記施打BNT疫苗有7,503人，完成接種5,287 人，完成70.5%；登記施打莫德納疫苗有5,550人，完成接種3,467人，完成62.5%。衛生局表示，除了校園施打部分，加上部分孩子是家長帶往快打站或診所施打，以及確診的學童們已有抗體，3個月內都具有保護力的狀況下，目前宜蘭縣5-11歲兒童疫苗涵蓋率已達91.4%。另外，大部分的國中及高中將於6月17日前完成校園接種，籲請家長鼓勵學生儘快完成疫苗接種。

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