各縣市皆未破萬例！本土累計逾286萬例「全台確診分佈」一次看

記者施怡妏／綜合報導

今（12）日國內新增5萬643例本土個案，163例死亡，確診個案分佈22縣市，所有縣市皆未超過萬例，其中以臺中市7734例最多，據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，六都目前都是深咖啡色區域，今年累計均超過15萬例。

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

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個案分佈為臺中市7734例、高雄市7250例、新北市5772例、臺南市4846例、桃園市4454例、彰化縣4384例、臺北市3331例、屏東縣2190例、南投縣1300例、新竹縣1211例、苗栗縣1136例、雲林縣1124例、嘉義縣1061例、新竹市1016例、宜蘭縣940例、花蓮縣664例、基隆市663例、嘉義市647例、臺東縣579例、澎湖縣195例、金門縣117例、連江縣29例。

根據「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，全台已有286萬3438人確診，其中新北72萬5469例最多，接著是桃園35萬8240例、北市31萬3843例，第四第五名分別為高雄29萬8290例、臺中市29萬3143例，第六名則是臺南市17萬2869例。

此外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今確定快篩陽確診，震驚許多人，發言人莊人祥表示，部長今天上午有全身痠痛、打噴嚏和流鼻水等症狀，平時只要看到社交距離App有顯示和確診者接觸，都會在1、2天後快篩，之前都陰性，這次則是快篩陽性，「部長身體狀況良好，也有填寫自主回報疫調系統，匡列接觸者實際人數不清楚」。