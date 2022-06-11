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《台灣男子葉石濤》台南首映會　黃偉哲陪同賴清德觀賞葉石濤生命所見

▲紀錄片電影《台灣男子葉石濤》將17日上映，11日立委林宜瑾包場台南首映會，邀請副總統賴清德及市長黃偉哲、立委林俊憲等人等人到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲紀錄片電影《台灣男子葉石濤》將17日上映，11日立委林宜瑾包場台南首映會，邀請副總統賴清德及市長黃偉哲、立委林俊憲等人等人到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

紀錄片電影《台灣男子葉石濤》將17日上映，11日立委林宜瑾包場台南首映會，邀請副總統賴清德及市長黃偉哲、立委林俊憲、許導演、監製林靖傑、葉石濤次子葉松齡、醫師公會理事長陳相國、教師公會理事長陳葦芸、律師公會理事長林仲豪等人到場共襄盛舉。

▲紀錄片電影《台灣男子葉石濤》將17日上映，11日立委林宜瑾包場台南首映會，邀請副總統賴清德及市長黃偉哲、立委林俊憲等人等人到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，很榮幸有這機會與賴副總統一起來參加《台灣男子葉石濤》電影的台南首映會，感謝立委林宜瑾的邀請，葉石濤留下來很多著作，葉石濤是近代台灣文學的重要代表性作家，歡迎大家6月17日一起買票來觀賞。

副總統賴清德說，葉石濤心目中的故鄉台南，是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方，這樣的願景圖從台南縣市合併開始，逐夢踏實。

今晚首映會，由監製林靖傑代表葉松齡致贈《台灣文學史綱》，送給副總統賴清德，感謝一直以來對台灣文學的重視；而許導演與監製林靖傑致贈《台灣男子葉石濤》表框電影海報給副總統賴清德、台南市長黃偉哲、立委林宜瑾表達感謝。

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▲紀錄片電影《台灣男子葉石濤》將17日上映，11日立委林宜瑾包場台南首映會，邀請副總統賴清德及市長黃偉哲、立委林俊憲等人等人到場共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，2012年8月市定古蹟原山林事務所化身為「葉石濤文學紀念館」，與相鄰的國立台灣文學館相互輝映。2017年保西宮、沙淘宮歷史街區改造竣工，葉老筆下的文學地景「蝸牛巷」得以重現，吸引眾多遊人。2021年市府首辦「葉石濤短篇小說文學獎」，邀請全國文學創作者以葉老最拿手的短篇小說形式創作，首屆就吸引151件投稿，其中不乏全國知名的作家熱情參與。

紀錄片《台灣男子葉石濤》由《他們在島嶼寫作》系列之王文興《尋找背海的人》的製作團隊拍攝，許導演執導，知名導演林靖傑擔任監製，以電影規格製作，記錄了他的生命及寫作生涯，也記錄了同時代台灣作家的共同命運，突顯文學成就。

葉石濤是台文界扛鼎的重要作家，經歷日治及抗戰時代直到2000年後，他的寫作生命，與台灣現代史同起伏，除了小說、評論等文字創作，更撰寫了《台灣文學史綱》，是確立台灣文學主體性的重要著作。

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