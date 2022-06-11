台南市勞工局辦理大型就博會　8000個就業機會媒合率52％

▲台南市勞工局在南台科技大學辦理「台南好生活台南呷頭路」第2場大型就業博覽會，提供8586個工作機會，其中6成以上職缺超過3萬元薪資，初步媒合率52.36％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為打造黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，勞工局11日在南台科技大學辦理「台南好生活台南呷頭路」第2場大型就業博覽會，包括台灣國際航電Garmin、瀚宇彩晶、華新麗華、璨揚企業、碳佐麻里、光洋應用材料等105家知名企業參與，提供8586個工作機會，其中6成以上職缺超過3萬元薪資，初步媒合率52.36％。

就業博覽會由市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟、南台科技大學校長盧燈茂、副校長朱志良、台南市榮民服務處長王國能、永康區長陳勝楠、台南市總工會理事長陳水林、大台南總工會理事蔡明勳、社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男、台南市中小企業榮譽指導員協進會會長郭玉麗、崑山科技大學副研發長江智偉、移民署南區事務大隊台南市第二服務站主任胡鵬翔、科技部南部科學園區管理局副組長趙志寶等人到場，為求職者加油打氣，祝福求職者就業成功，在職場上綻放光彩，共同在台南安居樂業。

黃偉哲市長首先感謝南台科技大學提供場地，讓廠商及求職民眾在就博會有美好的相遇，以及勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的協助，展現地方與中央共同促進市民就業合作無間，並期許青年學子積極投入職場，為台南產業的競爭一起努力，共同來打全國盃、也是世界盃，讓台南成為高科技城市，成就台灣在世界的知名度。日前遠見雜誌公布2022縣市長施政滿意度調查，台南市八大面向施政表現滿意度六都中排名第一，其中，「經濟就業項目」滿意度更為全國第一，黃偉哲市長表示市府團隊持續精進，招商引資協助市民就業，促進台南發展。黃偉哲說自就任以來，台南招商及就業媒合成績十分亮眼，三井OUTLET PARK及大台南會展中心已於今年開幕，未來還有誠品生活與碳佐麻里合作建置達6000坪的獨棟商場即將誕生，將串連帶動周邊餐飲、休閒育樂、觀光旅宿等產業，為台南擴展出新的購物生活圈，將創造更多就業機會。為協助市民求職、廠商找人才，市府勞工局積極就業媒合，從2019年迄今共辦理超過1,000場徵才活動，包含台積電、聯電、群創、台灣國際航電Garmin、南台灣首座日系Outlet等廠商，初步媒合超過5成，促進市民就業。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟肯定台南市政府及勞工局團隊為促進市民就業，一年辦理4場就業博覽會，讓市民不分春夏秋冬四季都可以安心找工作，同時也鼓勵企業多進用中高齡，並運用政府資源來促進市民就業。

南台科技大學校長盧燈茂歡迎市民好朋友一起來南台科技大學找工作，南台科技大學積極與產業合作，今天除了就業博覽會之外，還有學生自主辦理「職人鬆一夏市集」，使今天活動更加豐富多元、添加價值，歡迎大家一起參與。

台南市榮民服務處處長王國能表示很榮幸與台南市政府及南台科技大學共同辦理就業博覽會，讓大台南退除役官兵弟兄都能在台南找工作、過好生活。

勞工局王鑫基局長說台南市2019年到2021年失業率已連續3年低於全國，更是六都最低，因應企業及民眾需求，市府不僅建構實體就業平台提供專人服務，在疫情期間另開發線上媒合職缺，求職民眾也可運用「台南工作好找APP」線上投遞履歷，透過多元管道找工作，透過實體及線上徵才，讓就業服務不中斷。王鑫基說市府每年第二場就博會配合畢業季，為廠商及畢業青年搭起一座就業媒合橋樑，以協助社會新鮮人投入職場就業，讓在本地或異地求學的年青人，都能在台南呷頭路、在台南過好生活，王鑫基也呼籲廠商要提供優質的勞動條件，吸引好人才，共同創造勞資雙贏。

就博會提供面試模擬、CPAS職涯諮詢、職業安全與勞動諮詢及求職顧健康等服務外，另有國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處提供屆退官兵就業諮詢服務，協助屆退官兵就(轉)業。為鼓勵民眾多投遞履歷，增加面試機會，並提供求職好康禮，現場抽出8吋平板及保鮮盒3件組，分別由陳小姐、賴小姐、傅先生3人獲得。