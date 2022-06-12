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大陸禁石斑魚下一個是午仔魚？　蘇貞昌批蠻橫、違背國際慣例

▲行政院長蘇貞昌12日部立屏東醫院慰勉醫護人員 。（圖／行政院提供及翻拍）

▲行政院長蘇貞昌12日部立屏東醫院慰勉醫護人員 。（圖／行政院提供及翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌今(12)日早上視察部立屏東醫院慰勉一線醫護人員時，面對媒體詢問大陸禁止石斑魚入境時表示，大陸不顧國際貿易規範，蠻橫不講理打壓台灣漁農產品，籲請國人同胞團結一致；另面對「3+4」措施，也是基於疫情考量，與選舉無關。

▲行政院長蘇貞昌12日部立屏東醫院慰勉醫護人員 。（圖／行政院提供及翻拍）

大陸海關10日宣佈禁止台灣活魚石斑入境，有人擔心下一步是午仔魚；蘇貞昌院長表示，大陸不遵守國際貿易規範，沒有道理打壓台灣農漁產品，不是第一次；先前的釋迦、鳳梨，這次是石斑魚。「他所謂驗出有用什麼藥劑，我們檢驗完全沒有，我們把相關的科學證據給他，他也已讀不回，這種做法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例。」

蘇揆指出，蔡英文總統多次在公開場合對大陸政策進指示，「沒有預設立場、互惠平等」，政府依照該指示進行，沒有對大陸關閉；但大陸不講理，一再以軍機等方式擾台，面對大陸一再打壓，籲請國人團結一致。

另面對確診數攀升，6月15日入境改為「3+4」天，是不是代表民眾出國已經不遠了？還有醫生分析不排除3個月後再次出現疫情高峰？現在放寬防疫措施，有人質疑是替陳時中參選解套？侯友宜現在稱雙北疫情仍然嚴峻等問題。

蘇院長說，這兩年多來，國人同胞辛苦了，尤其是第一線的防疫人員最辛苦，今天特別到屏東醫院來，就是要給所有第一線的醫護人員感謝、加油、鼓勵，也正因為有國人同胞大家一起加油，一起團結合作，我們的疫情一步一步走到要回復正常生活前的最關鍵時刻，一點都不能鬆懈。

他並拜託國人同胞，還是要打疫苗，還是要做各種防護工作。隨著疫情狀況，量力量能、逐步地開放，也希望臺灣能夠早日完全地正常生活，還可以出國，這還需要大家做最後階段的努力。「至於所謂選舉等等，我們不是用選舉考慮，是用疫情來為全國同胞做事。」

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